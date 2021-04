Je důležité udržovat sex, říkají o vztahu Patty Smythová a John McEnroe

„Musíte se snažit, aby stále fungoval sex!“ prohlásila Smythová, která s manželem trávila karanténu sama doma v Malibu, jelikož jejich děti už mají své rodiny. „Je hezké, že tu John může běhat nahý.“

Zpěvačka je přesvědčená, že jejich vztahu pomohlo i to, že si střežili soukromí. „Nechtěla jsem vytrubovat do světa: Hele, podívej se na nás, jsme šťastný pár! Říkala jsem si, že když se budeme držet u země, vnitřně jsem to tak cítila, tak že zůstaneme spolu. Kdybych o tom všude mluvila, tak ne, protože jsem to mockrát viděla u jiných párů,“ říká s tím, že před 20 lety předběžně jednali o účasti v reality show. „Vsadím se, že to bychom se rozešli.“

Sama říká, že v minulosti měla chvíli vztah, a když se pak nudila, odešla. Podle ní to tak dělá hodně lidí. Jiní zase mají milenky a milence, i když jsou ženatí nebo vdané, protože mají pocit, že potřebují neustále zažívat něco nového nebo cokoli jiného.

John McEnroe a Patty Smythová (Los Angeles, 28. února 2016)

Když poznala tenistu, spolehla se na své instinkty. Nyní je vděčná a někdy i překvapená, jak jejich pouto postupem času posílilo. „Po dvaceti letech si říkám: Páni, stále to cítím, když ho vidím. Nikdy jsem si nemyslela, že s někým budu tak dlouho. Myslím, že jsme měli velké štěstí,“ říká Smythová.

„Jedna žena, 26 let,“ dodal McEnroe.

„Jeden muž, 26 let. To je šílené!“ přidala se jeho manželka.

Zpěvačka a tenista se potkali na vánočním večírku v roce 1993. Oba procházeli náročným obdobím. Smythové se tehdy rozpadla kapela Scandal a jako svobodná matka vychovávala dceru Ruby, kterou má s exmanželem, punk-rockerem Richardem Hellem. McEnroe se zase připravoval na tenisový důchod a rozešel se s manželkou Tatum O’Nealovou, se kterou má syny Kevina a Seana a dceru Emily.

Na první rande šli osm měsíců po vánočním večírku. V roce 1997 se vzali a mají spolu dvě dcery Annu a Avu.