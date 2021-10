Má fyzická touha po manželce je i po třiceti letech stejně silná, říká Hartl

„Vejde se do mě hrozně moc lásky. Miluji svoji ženu, ale to nestačí. Mám té lásky ještě hrozně moc navíc. A tak ji cpu do těch knížek. Láska je pro mě jakýmsi magnetem,“ říká Patrik Hartl v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Moje fyzická touha po mé ženě je pořád stejně silná. Bez ní by mi bylo blbě. Vůbec nic dnes není slabší, než když mi bylo šestnáct,“ popisuje. Příští rok tomu bude už třicet let, co svou manželku Martinu poprvé potkal. Seznámili se, když mu bylo šestnáct a jí patnáct. Od té doby jsou spolu.

Martina Hartlová vystudovala přírodovědeckou fakultu a studovala i ve Francii. Před dětmi byla expertkou v oblasti regionálního rozvoje. Teď je na mateřské dovolené s dcerou Ayou a pomáhá manželovi se psaním knih sháněním rešerší a konzultacemi s odborníky.



V rozhovoru pro iDNES.cz Patrik Hartl prozradil, že inspirací k 15 rokům lásky byla i jeho dcera. „Já jsem takový starý táta. Mám patnáctiletého syna a čtyřletou dceru a ona chce ode mě strašně moc lásky, já zase spoustu dostávám od ní a nějak se s tím vyrovnávám. Té lásky je totiž mnohdy víc, než oba dokážeme spotřebovat.

Naléhavost, se kterou ode mě vyžaduje náklonnost je inspirující. Manžel či manželka vám nikdy nevyjádří tak velkou touhu po tom být obejmout jako malé dítě. Je to krásné a náročné zároveň. Tak mě bavilo to do příběhu otisknout,“ řekl.