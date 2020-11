Díky pandemii jsem po smrti manželky opět zamilovaný, říká Bobby z Dallasu

„Jsem v neuvěřitelně šťastném vztahu. Nikdy bych si nepomyslel, že se mi to ještě v životě stane a takto se zamiluji,“ svěřil se Patrick Duffy v rozhovoru pro magazín People.



Herec byl přes čtyřicet let ženatý s baletkou Carlyn Rosserovou (†77). Manželka mu však v roce 2017 zemřela na rakovinu. „Byli jsme s Carlyn spolu celkem 48 let. Vše jsme vždy dělali společně,“ vzpomíná Duffy, který má z manželství dva syny, Padraica (46) a Conora (40). Ti udělali z herce do dnešního dne dědečka čtyř vnoučat.

Patrick Duffy se dal s bývalou kamarádkou a hereckou kolegyní Lindou Purlovou dohromady tak, že si spolu začali povídat na online chatu, jehož součástí byli i další jejich společní přátelé.

„Trávili jsme na chatu spoustu času a bavili se o všem možném. Nejdříve i s ostatními a později jsme se od skupiny odtrhli a psali si jen ve dvou. Známe se už mnoho let, ale vždycky jen na úrovni známých, nikdy dříve jsme si spolu vlastně ani pořádně nepopovídali,“ popisuje herec.



„Cítil jsem, že jsme podobně naladěni a rozhodl jsem se, že vezmu pár věcí, nastartuji káru a vyrazím za ní. Ta dvacetihodinová cesta byla náročná, ale potřeboval jsem vědět, zda si budeme stejně dobře rozumět i v reálu. A vyšlo to. Od té chvíle jsme spolu,“ pochvaluje si Patrick Duffy s tím, že manželka by si jistě přála, aby byl opět šťastný. „Díky pandemii jsem opět zamilovaný. Byl to osud, můžete se tomu bránit, nebo to můžete přijmout a znovu žít,“ dodává herec.



Ten se kdysi svěřil s tím, že s postavou oblíbeného Bobbyho ze seriálu Dallas toho má mnoho společného. „Hrát mladšího z bratrů Ewingových pro mě vždy byla hračka. Tak z pětasedmdesáti procent jsme si totiž s Bobbym charakterově podobní,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Nově budou moci fanoušci Patricka Duffyho vidět v seriálu Once Upon a Main Street. Ten má premiéru 29. listopadu na americké televizní stanici Lifetime.