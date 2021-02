Patricie Pagáčová je těhotná. Novinku oznámila fotkou z pláže

„Pro všechny já to věděl/a já to říkal/a, měli jste pravdu. Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuji vám všem, co jste tady se mnou,“ napsala Patricie Pagáčová v úterý na Instagramu k fotografii z Malediv, na které je zřetelné těhotenské bříško.

Herečka a dramaturg Tibor Pagáč se vzali loni v létě. Pagáčovou nejvíce proslavila role Terezy Jordánové v seriálu Ulice, kde hrála čtrnáct let pod dívčím jménem Solaříková. V televizi se objevovala od dětství, jako dvanáctiletá hrála v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Nyní ji můžete vidět v seriálu Sestřičky Modrý kód, účinkuje také v Divadle Na Jezerce.



Tibor Pagáč vystudoval Metropolitní univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Působil jako event manager v televizi Óčko a později jako dramaturg online televize, nyní je na volné noze. S manželkou se starají o fenku Jackie a pejska Čolka, ke kterým brzy přibude miminko.