Každá žena by si měla nechat zmrazit vajíčka, tvrdí Paris Hiltonová

„Vedla jsem o tom s Kim úžasný dlouhý rozhovor. Doporučila mi svého vlastního doktora a motivovala mě k tomu nechat si také zmrazit vajíčka,“ řekla Paris Hiltonová v rozhovoru pro The Sunday Times.



„Myslím, že by to měla udělat každá žena. Protože pak nad tím máte kontrolu. A nemusíte se rychle vdávat proto, že budete spěchat s otěhotněním,“ vysvětluje miliardářka.

Sama by prý jednou ráda měla dvojčata. „Jsem posedlá představou, že děti budu oblékat stejně jako sebe. Budou to takové mé mini verze. Doufám, že se mi narodí chlapec a dívka najednou,“ přeje si Hiltonová.

Hotelová dědička momentálně randí s podnikatelem Carterem Reumem (39). Roční výročí vztahu oslavili v dubnu, kdy se jako pár oficiálně představili také fanouškům na Instagramu. Oba dva se v rozhovorech svěřili s tím, že si přejí založit rodinu.

Zmražení vajíček doporučila v minulosti všem bezdětným ženám také zpěvačka Olga Lounová (39), která zákrok sama podstoupila.

„Doporučuji to každé bezdětné ženě. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly třeba hodně práce a těhotenství odkládaly, nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před několika lety. Je to pro mě svým způsobem uklidňující. Určitě chci jednou rodinu,“ vysvětlila své rozhodnutí.