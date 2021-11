Třídenní svatba Paris Hiltonové: Nevěsta slaví v růžové, ženich v teplákovce

„Mé navždy spolu začíná právě dnes. 11. 11. Vdala jsem se a navždy budu Hiltonová Reumová,“ napsala Paris na Instagramu k fotce ve svatebních šatech od návrháře Oscara de la Renty.



V pátek pak sdílela nevěsta video z lednových zásnub na pláži.

„Jako dítě jsem ráda četla pohádky a snila o svém příběhu, ve kterém spolu dva lidé budou žít šťastně až navěky. Konečně jsem našla toho pravého a musím se s vámi o náš nekrásnější milostný příběh podělit. Cartere, jsi první muž, kterému jsem otevřela své srdce a ukázala mu, kdo je opravdová Paris. 11. listopadu 2021 bude navždy nejdůležitějším dnem v mém životě,“ napsala americká podnikatelka.

Svatební oslava se konala v sídle vybudovaném dědečkem Paris Hiltonové Barronem Hiltonem, po kterém nevěsta jednou zdědí část impéria. Mezi pozvanými hosty byly například slavné hollywoodské celebrity a hvězdy reality show jako Kim Kardashianová, Kyle Richardsová, zpěvačky Paula Abdulová či Bebe Rexha, nebo herečky Emma Robertsová a Ashley Bensonová.



Přítomni byli také kameramani, kteří celou událost natáčeli pro dokumentární seriál Paris in Love, jehož první díl byl v USA odvysílán v právě ve čtvrtek 11. listopadu.

V pátek vyrazili novomanželé do zábavního parku v Santa Monice, kde se jen pro ně a jejich hosty konala párty nazvaná Paris World. Nevěsta zvolila šaty a doplňky ve své oblíbené růžové barvě a vypadala jako panenka Barbie, ženich si na druhý den oslav vybral pohodlnou teplákovku. Na místě si oba užívali jízdu na atrakcích s přáteli, mezi kterými byla například zpěvačka Demi Lovato, či taneční párty s přítomným DJem. Třídenní svatební oslavy budou probíhat až do nedělního rána.

S čtyřicetiletým finančníkem a podnikatelem Carterem Reumem se Paris Hiltonová zná více než deset let. Chodit spolu ale začali až v zimě 2019 díky společným známým, kteří je dali dohromady. Zasnoubili se letos 13. února u příležitosti narozenin Hiltonové, Reum se předvedl se zásnubním prstenem v hodnotě téměř 44 milionů korun. Podnikatelka byla v minulosti zasnoubená již čtyřikrát.

„Neuvěřitelně to mezi námi jiskří, chemie funguje. Po prvním rande jsme se od sebe už neotrhli a žádnou další noc jsme od té chvíle nestrávili odděleni. Je to opravdu úžasné,“ prozradila v roce 2020 Hiltonová pro magazín People.



„Myslím, že až doposud jsem nebyla připravena na opravdový kvalitní vztah. Když se sami v sobě nevyznáte, je těžké k sobě někoho pustit na sto procent. Jsem opravdu vděčná, že jsem našla perfektního partnera. Cítím, že přesně takto to všechno mělo být,“ dodala.

V lednu prohlásila, že chce s Reumem založit rodinu a řeší umělé oplodnění in vitro. Tuto metodu asistované reprodukce zvolila proto, že to byl jediný způsob, jak mohla zajistit, aby mohla mít dvojčata kluka a holku.

„Podstoupili jsme oplodnění in vitro, takže si můžu vybrat dvojčata, když budu chtít. Řekla mi o tom dlouholetá kamarádka Kim Kardashianová. Jsem ráda, že mi to poradila, a řekla jsem to už svému lékaři,“ prohlásila Hiltonová v podcastu The Trend Reporter with Mara.

VIDEO: Svatba Paris Hiltonové: