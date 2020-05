Pamela Andersonová se chce pošesté vdávat. Manželství miluje

Na otázku, zda má odvahu se ještě vdávat, odpověděla v jednom z rozhovorů jasně. „Naprosto! Prostě ještě jednou. Už jen jednou, prosím, bože. Jednou a naposledy. Naposledy! Přísahám. Miluji to. Ten pocit.“

Pamela ukončila manželství s posledním partnerem Jonem Petersem dvanáct dní po svatbě. Má s krátkými manželstvími zkušenosti. To první s Tommym Leem bylo nejdelší. Trvalo tři roky a skončilo v roce 1998. Lee během manželství s Pamelou strávil půl roku ve vězení za fyzické násilí páchané na manželce. Andersonová pak vstoupila do manželství ještě třikrát.

V roce 2006 se provdala za Kida Rocka, rozešli se ale po pár týdnech. Ani s Rickem Salomonem netrvalo manželství více než pár měsíců. A to si ho brala dvakrát. Poprvé v roce 2007, podruhé v roce 2013. V obou případech má datum svatby i rozvodu stejný ročník.

„Byla jsem vlastně vdaná třikrát. Byla jsem manželkou Tommyho Leea, Boba Ritchieho (Kida Rocka) a Ricka Salomona. A tak to bylo. Vím, že je to hodně, ale není to pětkrát. Počítám to, které trvalo. Vdala jsem se, ale nebylo to manželství,“ tvrdí Pamela, která některá krátká manželství, která byla anulována, tedy nerozvedena, nepočítá.

V rozhovoru pro New York Times dokonce popřela, že s Petersem uzavřela sňatek. „Za něj jsem nebyla vdaná. Ne. Jsem romantička. Myslím, že jsem snadná oběť. A myslím, že lidé se hodně bojí. Nevím, o co tady jde, ale myslím, že strach hraje velkou roli. Byl to jen okamžik. Chvíle, která přišla a odešla, ale neproběhla svatba, nebylo žádné manželství, nebylo nic. Mám pocit, že se to nikdy nestalo. Zní to bizarně, ale tak to prostě bylo,“ dodala hvězda seriálu Pobřežní hlídka.