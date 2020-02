Jen mě využila pro splacení svých dluhů, říká miliardář o Andersonové

„Jsem starý hlupák. Miloval jsem ji pětatřicet let a tak jsem ji přijal do svého života s otevřenou náručí. Pamela Andersonová byla na mizině a tak jsem za ni zaplatil všechno, co kde dlužila,“ napsal Jon Peters v e-mailu pro web Page Six.



Miliardář prý za svou lásku během dvanáctidenního manželství zaplatil její dluhy ve výši 200 000 dolarů (v přepočtu přes 4,5 milionů korun) a pořídil Andersonové spoustu nového luxusního oblečení.

Jon Peters odmítl, že by Pamelu Andersonovou požádal o ruku. „Udělala to ona. Napsala mi SMS, že se chce vdávat. Bylo to pro mě jako sen a tak jsem souhlasil, i přesto, že jsem byl v té době zasnoubený s jinou ženou, která se ke mně právě stěhovala. Všeho jsem se kvůli Pamele vzdal. Jen mě však využila pro splacení svých dluhů,“ popisuje zhrzený miliardář.

Peters a Andersonová se vzali koncem ledna v Malibu. Nadšení ze sňatku ale netrvalo dlouho. Herečka měla po svatbě s manželem podepsat příslušné dokumenty, aby byl sňatek oficiální. K tomu ale nedošlo a manželé se dvanáct dní po svatbě opět rozešli.

„Život je jedna velká cesta a láska je složitý proces. S ohledem na tuto pravdu jsme se společně rozhodli odložit na neurčito formalizaci našeho oddacího listu. Děkuji vám za to, že respektujete mé soukromí,“ uvedla podle magazínu The Hollywood Reporter hvězda seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch).

Andersonová a Peters spolu chodili už před třiceti lety. Potkali se v sídle časopisu Playboy, když blondýnka začínala kariéru jako Playmate. „Vešel jsem dovnitř a uviděl jsem malého andílka sedícího u baru. Byla to Pammy. Bylo jí kolem devatenácti. Věděl jsem, že bude velká hvězda. Nakonec jsme spolu žili,“ vzpomínal Peters.

Pamela Andersonová měla tři manžely, přičemž posledního si vzala dvakrát. S prvním manželem, hudebníkem Tommym Lee, má herečka dva syny. Manželé se nechvalně proslavili domácím pornem, které jim někdo ukradl a objevilo se na internetu. Vzali se v roce 1995 a rozvedli o tři roky později.



Druhým manželem Pamely Andersonové byl hudebník Kid Rock. Dvojice před svatbou několikrát zrušila zásnuby. A pouhé čtyři měsíce po svatbě se pár v roce 2007 rozvedl.

Třetí svatbu měla Andersonová s profesionálním hráčem pokeru Rickem Salomonem. Vzali se v říjnu 2007, rozešli se však dva měsíce po svatbě. Pak se znovu dali dohromady, ale v únoru 2008 bylo jejich manželství zrušeno. Znovu se vzali na počátku roku 2014, ale už v létě herečka požádala o rozvod a v dubnu 2015 už byla zase svobodná.

Pamela Andersonová ve videu z roku 2014: