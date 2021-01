Pamela Andersonová se pošesté vdala. Vzala si svého bodyguarda

Pamela Andersonová a Dan Hayhurst se vzali po roční známosti na Štědrý den. Obřadu v Kanadě a následné svatební hostiny, která se konala na pozemku patřícímu k domu nevěsty, se účastnili jen členové rodin obou partnerů a několik nejbližších přátel,“ informoval server Daily Mail.

Nevěsta zvolila pro obřad šaty s korzetem a dlouhou vlečku s puntíky, romantický model doplnila vysokými zelenými holínkami. Ženich zvolil černé kalhoty, světlou košili a tmavé tenisky.

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka žije s manželem střídavě ve svých rezidencích v Malibu v Los Angeles a v rodném kanadském Vancouveru.

V posledních pětadvaceti letech se Andersonová vdávala celkem šestkrát. Manželství s posledním partnerem Jonem Petersem skončilo dvanáct dní po svatbě. Herečka má s krátkými manželstvími zkušenosti. To první s Tommym Leem bylo nejdelší. Trvalo tři roky a skončilo v roce 1998. Lee během manželství s Pamelou strávil půl roku ve vězení za fyzické násilí páchané na manželce.

V roce 2006 si Andersonová vzala muzikanta Kida Rocka, rozešli se však po pár týdnech. Také manželství s Rickem Salomonem vydrželo jen několik měsíců. A to si ho brala hned dvakrát. Poprvé v roce 2007, podruhé v roce 2013. V obou případech má datum svatby i rozvodu stejný ročník.

„Beru to tak, že jsem byla vdaná třikrát. Byla jsem manželkou Tommyho Leea, Boba Ritchieho (Kida Rocka) a Ricka Salomona. Vím, že je to hodně. Ale není to pětkrát. Počítám ta manželství, která nějaký čas vydržela. Vdala jsem se sice oficiálně víckrát, manželstvím se to však nazvat nedalo,“ tvrdí Pamela Andersonová, která některá krátká manželství, která byla anulována, tedy nerozvedena, nepočítá.