Ota Balage promluvil o sedmnáctileté milence, drogách i pobytu ve vazbě

Ač se Ota Balage pohybuje celý život mezi muzikanty, kteří žijí leckdy velmi divoce a nevázaně, sám vychoval v dlouholetém manželství tři děti.

„Spořádaný život to ale určitě nebyl. Prvních osm let manželství jsem byl doma maximálně pět šest dní v měsíci. Byl jsem kočovnický hudebník. A na hotelech se tehdy děly věci. Život jsem si opravdu naplno užil. Ale nedělal jsem nikdy nic, co by mi do něj nějak zásadně zdravotně nebo psychicky zasáhlo,“ vzpomíná v pořadu Povídej.

S manželkou se muzikant seznámil už v šestnácti letech. V pětatřiceti se pak ale v divadle zamiloval do sedmnáctileté dívky. „Byli jsme spolu sedm let. Do jejích pětadvaceti. Od manželky jsem vlastně nikdy odejít nechtěl. Chtěl jsem možná žít v trojúhelníku. Miloval jsem svou ženu i děti. A zároveň jsem miloval svou přítelkyni. Jako milenku. Ona to tak brala, že je milenka. Ale najednou se to zvrtlo,“ popisuje Balage. S manželkou se ve svých padesáti letech rozvedl. „Ale stále máme dobrý vztah a jsme v kontaktu,“ říká.

Kdysi šel na vojenskou univerzitu, ale vojákem z povolání být nikdy nechtěl. „To neexistovalo. Táta mi řekl, že až udělám maturitu, tak mě rodiče vyplatí. To se tehdy tak dělalo. Když jsem byl ve čtvrťáku, tak to ale změnili. Honzu Neckáře tehdy ještě propustili, zaplatil za to dvacet tisíc. Mě už ale pustit nechtěli. Měl jsem v té době už kapelu Tango a potřeboval jsem se z armády dostat a hrát,“ vzpomíná.

„Nechal jsem se proto účelově zavřít do vazby. Někdo mi totiž poradil, že existuje nějaký paragraf o tom, že když něco poruším, vyhodí mě. Záměrně jsem tedy něco porušil a vše mířilo k tomu, že dostanu podmínku na půl roku a následně odejdu. Pak ale přišel nový vyšetřovatel a zavařil mi. Dal mi paragraf opuštění posádky. To je jako když zdrhneš z vojny. A uvalili na mě vazbu. Skončil jsem na tři měsíce na Pankráci,“ popisuje muzikant.



Ota Balage je multiinstrumentalista, skladatel, dirigent, ale také objevitel talentů, například zpěváka Kamila Střihavky. Během kariéry nepodlehl na rozdíl od mnoha kolegů drogám ani alkoholu.

„Lidé okolo mě ano. Ale nikoho to nepoznamenalo. Vyjma Brichty. Ten ale pil i předtím, s Arakainem a tak. Takže to nebylo jen v jisté části života. Já osobně jsem člověk, který nemá rád, když ho něco ovládá,“ vysvětluje.

VIDEO: Tango - Co s tím sklem:

„Například šňupání úplně nesnáším. Nemohl bych šňupat ani tabák. Jednou jsem si dal k ránu v nahrávacím studiu trochu kokainu na zuby. A vlastně jsem nic nezaregistroval. Neoslovilo mě to, nic mi to nedalo. Jsem workoholik sám o sobě. Takže nepotřebuji něco dalšího k tomu, abych byl více naspeedovanej. A ani nemám moc rád lidi v tomto stavu,“ dodal Balage.



Muzikant vystudoval hru na klarinet, klavír a skladbu na hudební vojenské konzervatoři a dirigování na AMU. Začínal jako saxofonista a klávesista v punkové kapela Zikkurat. Později byl členem rockové skupiny Tango a spoluzakladatelem, zpěvákem a skladatelem v kapelách Nová růže a BSP.

Stal se šéfdirigentem muzikálů Cats, Jesus Christ Superstar a Evita. Je autorem scénické, filmové, televizní i reklamní hudby, hudebním producentem a dramaturgem i pedagogem.