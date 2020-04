Ornella Koktová je podruhé maminkou. Dítě dostalo severské jméno

„Jo! Nejhezčí apríl v životě. Dovolte, abych vám představil čtvrtého člena naší rodiny: SVEN KOKTA - 3,33 a 50 cm. Narodil se dnes v porodnici U Apolináře,“ napsal Josef Kokta k fotografii miminka a manželky Ornelly Koktové.

„Děkujeme týmu pod vedením gynekologa, porodníka a genetika pana profesora Pavla Caldy. Oba jsou v pořádku,“ dodal podnikatel.



Těhotenství se Ornelle Koktové podařilo utajit až do poloviny letošního února, kdy již byla v osmém měsíci těhotenství. „Chtěla jsem, aby měl Quentin sourozence. Ale plánované to nebylo. Bylo to velké překvapení po sedmi letech,“ řekla tehdy nastávající maminka.

Ornella Štiková a Josef Kokta se vzali v roce 2015. Jejich vztah se provalil tři roky předtím na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta nejdřív tvrdil, že chce zůstat s manželkou Gabrielou Partyšovou, a popíral, že by s mladou blondýnkou šlo o víc než jednorázový úlet. Dokonce jí doporučoval jít na potrat.



O rok později se však s Partyšovou rozvedl. To už byl na světě syn Quentin, který se narodil v březnu 2013. Kromě něho má Kokta z manželství s Partyšovou jedenáctiletého syna Kristiana a z prvních dvou manželství ještě dceru Alenu a syny Josefa a Petra.

Josef Kokta (Facebook) Jo! Nejhezčí apríl v životě.

Dovolte abych Vám představil čtvrtého člena naší rodiny :

SVEN KOKTA - 3,33 a 50 cm.........Narodil se dnes v porodnici U Apolináře. Děkujeme týmu pod vedením

gynekologa, porodníka a genetika pana profesora Pavla Caldy.......Oba jsou v pořádku....... To se mi líbí (269)Komentáře (249)