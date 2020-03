Ornella Koktová bude podruhé maminkou. Těhotenství tajila měsíce

„Říkala jsem vždycky, že kdyby se to stalo, budu ráda. Chtěla jsem, aby měl Quentin sourozence. Ale plánované to nebylo. Bylo to velké překvapení po sedmi letech,“ cituje Super.cz Ornellu Koktovou, která je momentálně v osmém měsíci.

Nastávající maminka se prý už těší, až bude mít těhotenství za sebou. Je totiž náročnější než to první. Zatím není jasné, jestli budou mít holčičku, nebo to bude opět kluk. Koktová proto oblečení nakupuje v neutrálních barvách.

„Není to stoprocentní, pořád se točí. Buď je to pupeční šňůra, nebo kluk,“ řekla.

Ornella Štiková a Josef Kokta se vzali v roce 2015. Jejich vztah se provalil tři roky předtím na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta nejdřív tvrdil, že chce zůstat s manželkou Gabrielou Partyšovou, a popíral, že by s mladou blondýnkou šlo o víc než jednorázový úlet. Dokonce jí doporučoval jít na potrat.

O rok později se však s Partyšovou rozvedl. To už byl na světě syn Quentin, který se narodil v březnu 2013. Kromě něho má Kokta z manželství s Partyšovou jedenáctiletého syna Kristiana a z prvních dvou manželství ještě dceru Alenu a syny Josefa a Petra.