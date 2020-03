Půl roku jsem byl bez sexu, pak jsem potkal Katy, prozradil Orlando Bloom

Bloom si v roce 2016 postěžoval kamarádovi, že není šťastný. Dostal od něj radu, že jestli chce nějaký vztah brát vážně, měl by několik měsíců udržovat celibát. Herec chtěl původně být bez sexu tři měsíce, ale pak vydržel půl roku. „Užíval jsem si, jak jsem se v té době choval k ženám a také svou ženskou stránku ve mně,“ řekl Bloom.

Přiznal, že absenci sexu nenahrazoval sledováním porna, které podle něj kazí zdravé vztahy. Postě nedělal nic. „Bylo to šílené. Nemyslím si, že je to zdravé, nebo že bych to někomu doporučoval,“ tvrdí.

Herec potkal zpěvačku na Zlatých glóbech v roce 2016, tenkrát prý skončil i jeho celibát. Sice se několikrát rozešli, ale nakonec se k sobě vrátili a loni na Valentýna oznámili zasnoubení.

Zpěvačka Katy Perry nedávno uvedla, že spolu s Orlandem Bloomem čekají prvního společného potomka. Herec má z manželství s australskou modelkou Mirandou Kerrovou devítiletého syna Flynna.

Bloom a Perry plánovali začátkem léta svatbu pro 150 lidí v Japonsku. Kvůli šíření koronaviru po celém světě ovšem veselku zatím odložili.