Synek se po osmi letech rozvádí. Věřím, že se rozumně domluvíme, říká

„Mám s Pavlou dvě úžasné děti, ale bohužel i tohle život přináší. Věřím, že se spolu rozumně domluvíme na všech věcech spojených s rozvodem tak, aby se to dětí co nejméně dotklo,“ cituje Blesk Ondřeje Synka.

Už po olympiádě v Pekingu se Ondřej a Pavla na několik měsíců rozešli. Pak ji ovšem romanticky požádal o ruku na loďce. „Musela jsem říct ano, sama bych se na břeh nedovezla,“ žertovala později sportovcova manželka. Svatba byla v roce 2011.

Velkou krizi manželé prožili v roce 2012, dva měsíce po porodu druhého dítěte. Sportovec to tenkrát oznámil na sociálních sítích.

„Každý ve svém životě zažívá vzestupy a pády. Bohužel se v současné chvíli nacházím v té méně šťastné fázi života v oblasti osobních vztahů. Prosím své fanoušky, držte mi palce a média prosím o shovívavost v této nelehké situaci, a to hlavně kvůli našim dětem. Ty jsou tím nejcennějším, co mám, a vždy pro mě zůstanou prioritou číslo jedna,“ napsal Synek na Facebooku o rozpadu manželství před sedmi lety.

Přesto všechno ustáli a Pavla Synková v roce 2013 věřila, že to nejhorší mají za sebou. V rozhovoru pro Ona DNES tenkrát popsala svůj těžký rok.

„Takový špatný tornádo se šťastným koncem? Nejdřív pád do propasti a pak blaho a štěstí, že jsme zase spolu. Oba jsme si sáhli na dno a snad se tam už nikdy nedostaneme. Navíc to mělo i zdravotní dozvuky: Ondra nemocný, děti nemocný, vleklo se to dlouho, já myslím, že to byly dozvuky toho tornáda, ono je to všechno propojený. Já jsem byla rozhozená v zimě, musela jsem furt fungovat, ale jakmile člověk ví, že může bolavět, tak se hned rozsype,“ dodala.