Menzelová promluvila o domácím porodu na Mallorce i netradičním manželství

Olga Menzelová se pro porod na Mallorce, kde má druhý domov, rozhodla kvůli soukromí a klidu. „Přesto, že sama nejsem punkerka, tak ze všech úhlů vyšla nejlépe možnost domácího porodu. Bylo to v domečku na samotě. Byl u toho španělský porodník a vše dopadlo nádherně. Ale byla bych ráda, aby ženy věděly, že rozhodně nejsem jednou z těch, které domácí porody propagují a doporučují. To, že to dopadlo dobře u mě, neznamená, že to dopadne dobře i u nich,“ řekla producentka s tím, že syna po narození propašovala do Česka, jelikož nechtěla čekat na vybavení pasu ve Španělsku.

Její manžel Jiří Menzel, který se zotavoval z těžké nemoci, byl prý z jejího těhotenství a později také přírůstku do rodiny nadšený, přestože otcem dítěte je egyptolog Miroslav Bárta.

„Jirka byl první, kdo mě hladil po bříšku a zcela jasně pronesl, že to bude kluk. Nemohl se ho dočkat a moc se na něj těšil. Jsem šťastná, že si Jiří mohl víc než rok malého Alberta užívat a těšit se z jeho narození. Když byli spolu, tak oba zářili,“ uvedla Menzelová.

Producentka má s režisérem Jaroslavem Brabcem nejstarší dceru Annu, která se narodila, když už byla Olga provdaná za Jiřího Menzela. S oscarovým režisérem má mladší Evu.

„My jsme s Jirkou žili svobodný život. Vždy říkal, že nás miluje a přeje si mě mít s holkami nablízku, ale opakoval mi, že jsem svobodná. Během let se náš vztah posunul, protože čtyřicetiletý věkový rozdíl, který mezi námi byl, definoval tím, že bude šťastný, když já budu šťastná. Soukromě jsme si každý žili svůj život. Ale přitom jsme byli stále spolu propojeni. Když člověk dosáhne určitého věku, tak se hodnoty změní a takového vzácného nadhledu by nebyl schopen člověk, kterému by bylo čtyřicet. K tomu je potřeba určitý věk. Jirka miloval mě a já jeho. Nic nebylo za zády toho druhého,“ tvrdí.

Existenci syna chtěla Menzelová oznámit v létě, když slavil rok. Jelikož se však jejímu manželovi zhoršil zdravotní stav, rozmyslela si to. Až nyní se novinkou pochlubila na sociálních sítích. Dodala, že už nebude dávat rozhovory o své rodině a žije soukromý život, na který veřejnost nemá žádné právo.

Jiří Menzel zemřel letos 5. září. V roce 2017 prodělal náročnou mnohahodinovou operaci hlavy. Po ní byl udržován několik týdnů v umělém spánku. Podle manželky Olgy Menzelové šlo o komplikace po těžké meningitidě.



V říjnu 2018 byl Jiří Menzel po roce stráveném v nemocnicích a rehabilitačních ústavech díky zlepšení zdravotního stavu propuštěn do domácí péče, kde mohl trávit poslední rok svého života s manželkou a dcerami Annou a Evou.