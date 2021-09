Olga Matušková se v Americe v tichosti opět vdala

„Vzali jsem se, když už jsme byli rozhodnutí spolu strávit zbytek života. Ve dvou se to táhne líp. Jsme rádi, že jsme se našli. V našem věku jsme už ale nechtěli mít svatební obřad. Nechtěli jsme ale hlavně svatební dary, protože se musíme spíš věcí zbavovat. Proto jsme o našem záměru mlčeli,“ prozradila Blesku Olga Matušková.

V soudní budově si nechali vystavit svatební certifikát. Pak museli čekat minimálně tři dny, než je oddali. Podle Matuškové to je v USA čas na rozmyšlenou. Nemuseli mít ani svědky.

Dvojice chodí spolu už pět let. Planner, který se s Waldemarem Matuškou kamarádil, Olgu požádal o ruku před dvěma lety. Ona si přitom myslela, že si dělá legraci.

Jiří Suchý a Jiří Planner (21. června 2005)

„Jirku mi Walda představil v New Yorku v roce 1975 po našem koncertu v Julia Richmond auditoriu na Manhattanu. Byli jsme se skupinou KTO na cestě do Nashvillu na festival. Tam nás jednou dokonce Jiří uváděl na jeviště. Když jsme potom emigrovali na Floridu, tak jsme se s Plannerovými vídali častěji, přestože bydleli v Kalifornii. Dokonce jsme společně investovali do nemovitostí,“ prozradila Olga Matušková, která si po svatbě nechala slavné příjmení.

Waldemar Matuška a Jiří Planner se přitom znali už od roku 1953 z Karlových Varů. Oba tam hrávali v noci v barech. „Walda se tím živil a Jirka si hraním na klavír přivydělával ke své práci v laboratoři. Pak se zase sešli v Semaforu, kde Jiří byl provozní ředitel. A z Waldy se stala hvězda,“ zavzpomínala Matušková, jež se s Plannerem sblížila po smrti jeho ženy, která zemřela pět let po Matuškovi.

Waldemar G. Matuška a Olga Matušková

„Od té smutné události jsme se s Jiřím vídali častěji. Věděli jsme přesně, co ten druhý prožívá. Naše dlouholeté kamarádství se pomalu nenásilně měnilo, aniž jsme si toho moc všimli,“ dodala s tím, že s jejím výběrem neměl problém její syn Waldemar (44), kterému šel Jiří Planner v USA za kmotra, což zařídil zpěvák Waldemar Matuška.

„Původně jsme chtěli, aby se Waldík v Americe narodil. To se nepovedlo, v tu dobu nás do USA nepustili. A Waldemar tenkrát prohlásil: ‚Tak ať má kluk alespoň americkej křestní list!‘ A tak jsme se v únoru 1978 vydali do New Yorku, kde už byl Jiří redaktorem rozhlasu Svobodná Evropa. Tam nám zorganizoval obřad. Waldík dostal po Jiřím, tedy po svém kmotrovi, druhé jméno George,“ prozradila.