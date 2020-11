Sexuální scény točím od sedmnácti. Někdy je to bizarní, říká Nicholas Hoult

„Když už v sedmnácti letech natáčíte stejně jako já sexuální scény, je to trochu zvláštní. Neříkám, že to byla špatná a nepříjemná zkušenost. Spíše to člověk v tu chvíli bere tak, že se snaží to mít rychle za sebou a pokračovat zase v normálních scénách,“ svěřil se herec o natáčení seriálu Skins v rozhovoru pro magazín GQ Hype.



„Spousta zážitků z natáčení je popravdě mnohem děsivějších. Loni jsem například při natáčení filmu True History of the Kelly Gang musel držet zbraň u hlavy dítěte. Stejně starého, jako je můj syn,“ popisuje herec.

„Točil jsem za svou hereckou kariéru opravdu mnoho sexuálních scén. Někdy je to dost bizarní. A mohu vás ujistit, že opravdu není nic příjemného na tom být nahý před třiceti, nebo sto lidmi na place. Rád bych s tím už pomalu skoncoval. I když je fakt, že občas se při tom i dost nasmějeme,“ říká Hoult.

Od doby, kdy natáčel postelové scény jako teenager, se toho prý naštěstí hodně změnilo. „Jsou to velmi pozitivní změny. Na každém natáčení jsou dnes speciální koordinátoři, kteří dohlíží na to, aby se člověk cítil dobře, vše s vámi dopředu dlouze probírají a ujišťují se o tom, že je vše v pořádku,“ dodává Brit.

VIDEO: Proměny Nicholase Houlta: