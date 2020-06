Přítelkyně mě zaskočila svou inteligencí, říká o miss Kotkové zpěvák Lexa

„Natálky jsem si poprvé všiml díky videorozhovoru na YouTube po soutěži Miss. Předpokládal jsem, že se jako obvykle u rozhovorů s misskami škodolibě zasměju, ale ona mě zaskočila nadhledem i vtipem. Zanechal jsem u videa komentář, ten zahlédli naši společní známí a propojili nás. Poslal jsem jí lístky na náš koncert v klubu SaSaZu a po něm jsme prokecali celou noc,“ popisuje zpěvák Petr Lexa počátky vztahu s Natálií Kotkovou v rozhovoru pro Magazín DNES.

Na partnerce ho prý zaujala mimo jiné i inteligence. „Hlavně je chytrá. Intelekt mi na holkách odjakživa imponoval. Druhá věc: je až neuvěřitelné, jak blízký máme smysl pro humor. K tomu je svědomitá a nesobecká. Má tak dobré srdce, že na to někdy až doplácí. Všechny pocity, které zažívám s Natálkou, jsem nashromáždil do něžné romantické písničky s názvem Žár,“ říká Petr Lexa.

Natálie Kotková znala skupinu Slza podle názvu již dříve, ale prvně ji pořádně zaregistrovala až když kluci vystupovali na finále soutěže Miss, které se účastnila. „Protože ale nejsou úplně afterparty kapela, tak na večírku po soutěži jsme se s Peťou osobně potkat nemohli. To až po čase,“ vzpomíná modelka.



„Než jsme se sešli po koncertě Slzy, kam mě pozval, zjišťovala jsem si dopředu všechno o Slze i o Peťově tvorbě na YouTube. Bavilo mě, jak je veselý, otevřený a že ví, co dělá. V jednom videu se zmínil, že je spíš na tmavovlásky, tak jsem si řekla – aha, nemám šanci, ale třeba z něj bude kámoš. Po koncertě jsme si ale sedli a zapovídali se na několik hodin. A od toho setkání jsme spolu byli každý den,“ říká Natálie Kotková.

S Petrem Lexou se modelka sestěhovala tak rychle, že o tom sotva stačila říct svému bratrovi, se kterým do té doby bydlela. „Bylo to strašně rychlé. Přišel s tím Peťa. Poznali jsme se pár týdnů před mým odletem na Miss World, kde jsem pak byla měsíc. A v tom mezidobí se přestěhoval a už počítal s tím, že bych se k němu mohla nastěhovat i já, tak jsem po návratu do Prahy souhlasila.“



Natálie Kotková Před šesti lety založila sledovaný blog The Nattiness, v jehož názvu spojila své křestní jméno a výraz happiness, tedy spokojenost a štěstí. Věnuje se v něm cestování, módě a sportu ve spojení s vlastním životním příběhem. „Moji práci píše sám život,“ říká. V roce 2016 se přihlásila do České Miss, kde skončila druhá. Vystudovala marketingovou komunikaci na pražské VŠFS.

Podle jejího přítele si oba rozumí i proto, že jsou si v mnoha věcech podobní. „Odlišní jsme hlavně ve smyslu pro pořádek. Natálka jede ve stylu inteligent zvládá chaos, já mám lehce obsedantně kompulzivní poruchu, kdy potřebuji mít vše srovnané a pod kontrolou. Oba přístupy se logicky protínají, ale po těch letech už jsme našli kompromis,“ říká se smíchem Lexa. Věčné téma, které s Kotkovou řeší prý je, kdo z nich je vyšší.

„Já jsem přesvědčený, že jsme vysocí na centimetr přesně, ale Natálka mívá vyšší podrážky a hlavně má víc vlasů. Když máme vyrazit na ples a dojde na její podpatky, málem z toho nespím, ale Natálka říká, že správný chlap by to neměl brát jako svoji nevýhodu. A má pravdu,“ míní zpěvák.

Petr Lexa Kapelu Slza tvoří zpěvák Petr Lexa (vlevo) a kytarista Lukáš Bundil. Před sedmi lety založil s kytaristou Lukášem Bundilem skupinu Slza, se kterou vydali třetí album s názvem 3. K hudbě přešel v šestnácti letech od herectví, jemuž se věnoval od dětství. Herecky se prosadil i na YouTube, zejména krátkými komediálními skeči v roli Hoggyho. Souběžně s tím studoval angličtinu a španělštinu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Petr Lexa tvrdí, že ačkoliv je ukecaný, řešení různých nedorozumění rád často odkládá. „Důležité je o problémech mluvit, to vám řekne každý. Natálka to zvládá mnohem líp, ta nemá blok říct – pojď, sednem si a vyřešíme to,“ sype si zpěvák popel na hlavu. Se svou láskou tráví čas nejraději doma.

„Asi i proto, že hodně cestujeme. Hlavně přes léto, když jsme se Slzou na cestách, se domů těším. Rád vařím, takže to oslavíme dobrou večeří, sedneme si k filmu nebo seriálu a jsme rádi, že jsme spolu,“ říká Lexa a Kotková doplňuje: „Já jsem v létě zatím vždycky víc cestovala pracovně po světě, abych nezůstávala sama doma, když byla Slza v největším zápřahu. Zařídíme se podle Peti, jak to bude s koncerty a festivaly, od toho se budou odvíjet naše společné aktivity. A pokud letos budeme víc v Česku, tak se vydáme na výlety po přírodě a na to se těším moc.“