Natálie Kocábová se opět vdala. Vzala si otce svého syna

„Taková výjimečná sobota. Já a brácha jedeme do kostela za Milošem Hoffmannem,“ napsala Kocábová na Facebooku k fotce z auta, kde sedí ve svatebních šatech vedle nevlastního bratra Davida, kterého má její otec Michael Kocáb s Lejlou Abbasovou.

Natálie Kocábová se kromě hudby věnuje psaní knížek a divadelních her. Dělá také v produkčním centru na Nově. Dohlíží na castingovou databázi, ze které se vybírají tváře pro různé pořady, například pro připravované formáty.

Miloš Hoffmann, který působí v hudební dvojici DJ Wind & Hoffmann, pracuje také jako manažer firmy vyrábějící potřeby pro horolezce. Natálie o něm nikdy nechtěla moc mluvit.

„On je úplně z jiného světa, dělá v horolezeckém oboru celý produktivní život a já to nechci zakřiknout a hned mluvit do médií. Vlastně už nechci o svých partnerech mluvit do médií. Bylo toho dost,“ řekla pro Magazín DNES v létě 2017.

Natálie Kocábová má z předchozího manželství s architektem Štěpánem Vránou syna Vincenta (15) a dceru Miu (6). Manželství skončilo před dvěma lety rozvodem.