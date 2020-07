Slovenská europoslankyně Monika Beňová bude v 52 letech matkou

„Chtěla jsem, aby to v naší intimní rodinné zóně zůstalo o něco déle, ale webová stránka Plus1 to změnila, takže bychom se chtěli podělit s těmi, kteří nám to přejí, o naši nesmírnou radost a štěstí z očekávaného rozšíření naší rodiny,“ napsala v pondělí v příspěvku na svém facebookovém profilu Monika Beňová.



„Čekáme miminko, dceru, jsem v šestém měsíci a cítím se opravdu fantasticky,“ upřesnila slovenská europoslankyně a spoluzakladatelka sociálně demokratické politické strany SMER.

„Těhotenství považuji za velmi krásné a šťastné a zároveň velmi osobní a intimní období v životě ženy. I proto jsme si ho chtěli užívat co nejdéle bez pozornosti médií. Proto je toto jediná oficiální informace týkající se našeho štěstíčka. Děkujeme médiím, že to budou respektovat,“ dodala Beňová.

„Jediný, komu úplně nerozumím, je můj exmanžel, který se snaží získat v bulváru svůj kus slávy. Jsme rozvedeni několik let a nežijeme spolu již déle, nekomentuji jeho život. Jsem toho názoru, že i bývalí partneři by měli zachovat slušnou úroveň komunikace. Ex si zřejmě musí takhle odpálit vlastní ego, nebo se připomenout veřejnosti,“ pokračovala v úterý na Facebooku Beňová v dalším svém příspěvku.

„A ještě pár slov k některým naštvaným komentářům. Tohle je můj život, nečekám, že by ho někdo žil za mě. Dělám vlastní rozhodnutí a diskutuji o nich jen se svým synem a partnerem. Protože v tuto chvíli patří do mého života jen ti dva. Nechci od nikoho nic jiného, než klid a pohodu. Pokud se někdo chce zlobit, tak máte vlastní životy, rodiny a facebookové profily. Vychovala jsem jako mladá dívka, bylo mi 19, skvělého syna, a teď budu vychovávat ve zralém věku skvělou dceru. Je to můj život, moje rodina, moje radosti a starosti, takže pokud nám to nepřejete, řešte si své. Nezajímám se o vaše životy,“ dodala Beňová.

Monika Beňová je rozvedená. Z prvního manželství se sportovním novinářem Martinem Beňem, který zemřel v roce 2004, má dnes již třicetiletého syna Martina. Druhého manžela, podnikatele Fedora Flašíka (62), si vzala v roce 2006, rozvedli se před třemi lety. Podle webu pluska.sk čeká europoslankyně dítě se svým současným partnerem, advokátem Lubomírem Klčem (36).