Exfinalistka Miss Monika Arenbergerová poznala svého manžela v Berlíně

Monika Arenbergerová se jako osmnáctiletá přihlásila do soutěže Miss Československo. „Už tenkrát mě fascinovala estetika a krása, toto byla možnost, jak se tomu dostat blíž. Po úspěchu v pražském kole jsem odjela na finále v Ostravě. V původní porotě tenkrát figurovali samí geniální lidé, jako byl Miloš Kopecký, Rudolf Křesťan, byla to zábava,“ vzpomínala lékařka v minulosti v rozhovoru pro OnaDnes.cz.

„Já jsem se tehdy hlásila na medicínu a pan Křesťan mi na jevišti řekl, ať nemám žádné zaječí úmysly. Že je lepší být hezkou doktorkou než chytrou modelkou,“ popsala manželka Petra Arenbergera.

Svého muže poznala v Berlíně, kde začínala s dermatologií. „Po medicíně jsem na oboru dermatologie velice lpěla. Jenže v roce 1996, když jsem skončila školu, jsem nemohla najít místo nikde na klinice, tak jsem začala dělat postgraduál na biochemii.

Bylo mi to cizí, hrozila jsem se toho, ale nakonec se ukázalo, že šlo o velice pozitivní rozhodnutí, protože tam jsem začala pracovat s melanomem. A taky jsem dostala možnost vycestovat na zahraniční stáž,“ vzpomíná docentka dermatovenerologie.

Monika Arenbergerová s kůží na trhu: finále Miss Československo 1989 (třetí zleva)

„Hledali někoho z výzkumu, kdo umí německy. A tak jsem se přihlásila a dostala jsem se do Max Planck Institutu, do renomovaného berlínského ústavu pro molekulární genetiku. Můj tehdy budoucí muž přijel do Berlína na mezinárodní kongres. A pak začal jezdit za mnou. Tedy, myslím, že jezdil hlavně kvůli tomu městu, Berlín je úžasný. Byl dlouho optimální i pro náš vztah, je blízko, často jsme se setkávali na půli cesty v Drážďanech, na ně máme romantické vzpomínky,“ říká Arenbergerová.



V rozhovoru pro OnaDnes.cz zavzpomínala i na to, že měli s Arenbergerem oblíbený hotel, kde se scházeli. „Ale po nějaké době už byl vztah na dálku neudržitelný. Kdybychom se mohli vídat každý víkend, šlo by to, ale do toho pořád vpadávaly služby a konference. Tak dozrál čas udělat zásadní rozhodnutí. Z Berlína se mi odcházelo těžce,“ řekla lékařka, která záhy po návratu do Prahy otěhotněla. S manželem mají dvě dcery, Simonu a Nicol.

Monika Arenbergerová promovala v roce 1996 na Karlově univerzitě a následně pracovala čtyři roky na kožní klinice v Berlíně. Od roku 2001 pracuje na Dermatovenerologické klinice FN Královské Vinohrady. Působí i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je předsedkyní Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP.