Srdce se třeba někdy zahojí, věří Monika Absolonová po rozchodu

Zpěvačka rozchod s otcem svých dvou synů oznámila na 1. máje. Podle ní je rozpad vztahu vždy určitá prohra. Tvrdí, že všichni mají problémy, ale když je nechtějí ventilovat, přestože se pak snaží, najednou mohou zjistit, že to nejde dál.

„Mě to pochopitelně mrzí, protože jsem měla sen o velké a šťastné rodině. Myslím, že jsem udělala všechno, co jsem mohla. Je mi to líto, ale takový je život. Teď možná vypadám, že jsem v pohodě, a vlastně jsem. Mám úžasné děti. Doufám, že budeme s Tomášem rozumní. Zatím to tak vypadá, že kluci budou v pohodě, to je jediné, o co mi jde. Srdce se třeba někdy zahojí,“ řekla Monika Absolonová s tím, že má radost z podpory od rodiny a přátel, ale také ji moc potěšila ohromná pozitivní odezva od fanoušků.

Chtěla by, aby rozchod co nejméně pocítili synové Tadeáš (5) a Matouš (2). Bude se také snažit, aby se Tomáš Horna, který je podle ní milující tatínek, se syny stýkal. Zároveň přiznala, že kromě rozchodu musí doma řešit i další potíže.

„Je mi občas ouvej a úzko, mám stavy nahoru a dolů a abych se jako nenudila, když jsme se rozešli a když se Tomáš stěhuje, tak jsem klukům objednala nový pokojíček. Kromě toho, že mám rozbombardovaný srdce, mám rozbombardovaný totálně i byt,“ řekla s úsměvem zpěvačka, které zařizování pokoje zkomplikovaly nevhodně umístěné elektrické zásuvky.

Absolonová věří, že po rozchodu nakonec všechno dobře dopadne a že se budou mít všichni hezky a ustojí to. Důvody rozpadu sedmiletého vztahu nechtěla konkretizovat, už když ho oznámila.

„Já mám svědomí čisté, nikdy jsem nikomu nic neprovedla, a nejde jen o tento vztah,“ prohlásila a ohledně nového vztahu dodala: „Myslím, že bude dost dlouho trvat, než se z toho všeho dostanu, a vůbec takovéto myšlenky nemám.“

Zpěvačka Monika Absolonová a bývalý hokejista Tomáš Horna se dali dohromady v létě 2014. Mají spolu syna Tadeáše, který přišel na svět na podzim 2015, a o tři roky mladšího Matouše. Hokejista má z předchozího vztahu ještě dceru. Zpěvačka a sportovec se v roce 2016 zasnoubili, přestože Absolonová o další svatbě neuvažovala.