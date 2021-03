Díky Monice jsem se mohl stát lepším člověkem, říká Horna o Absolonové

DETAIL, KTERÉHO SI NEJDE NEVŠIMNOUT

Tomáš: Moniky obrovské srdce, do kterého se vejdou potřební a strádající celého světa.

Monika: Jeho zelené oči.

NEJHEZČÍ Z PRVNÍCH SPOLEČNÝCH OKAMŽIKŮ

Tomáš: Asi to úplně první setkání v baru Kozička před sedmi lety.

Monika: Neumím vypíchnout jen jeden, s Tomášem mi bylo krásně vždycky.

KOMU JSEM SE SVĚŘIL/A JAKO PRVNÍMU S RODÍCÍM SE VZTAHEM

Tomáš: Jednomu ze svých blízkých kamarádů, který už jím bohužel dnes není.

Monika: Všem.

NA CO MÁME ODLIŠNÝ NÁZOR

Tomáš: To se ukázalo až teď, v období pandemie. Moni nechtěla našeho Tádu pouštět do školky, já byl proti, protože vím, jak moc mu sociální kontakt chybí. Jinak se spíš shodneme.

Monika: Většinou se shodujeme, maximálně se rozcházíme u filmu, když já lituji hlavního hrdinu a Tomáš tvrdí, že si za to může sám. Což bylo třeba v případě filmu Fotograf.

ROZTOMILÝ ZLOZVYK

Tomáš: Noční jezení, kterému jsem už podlehl také.

Monika: Ten jeden je nepublikovatelný, a pak ještě to, jak si každý večer připravuje oblečení na ráno. To ale není zlozvyk, spíš mě to dojímá.

JAK VNÍMÁM JEJÍ/JEHO PROFESI

Tomáš: Do doby, než jsme se poznali, jsem její tvorbu vůbec neznal. První koncert na Letní scéně divadla Studio DVA mě ale úplně okouzlil, což trvá dodnes.

Monika: Tomáš se po kariéře hokejisty stal kondičním trenérem. A já jsem moc ráda, že u sportu zůstal. Myslím, že by byl i dobrý učitel. Předávání čehokoli druhým má v krvi, navíc je trpělivý a důsledný.

PRVNÍ MYŠLENKY A POCITY, KDYŽ JSEM ZJISTIL/A, ŽE ČEKÁME DÍTĚ

Tomáš: Byl jsem šťastný a chtěl, aby bylo hned venku.

Monika: Nejdřív jsem byla šťastná, pak se dostavila panika z pocitu, že mi skončil život, což trvalo asi týden. A potom už jsem se jenom těšila.

ČÍM JÍ/MU BEZPEČNĚ UDĚLÁM NEJVĚTŠÍ RADOST

Tomáš: Když se ráno postarám o kluky a Moni si může přispat.

Monika: Tomáš má asi největší radost, když jsme všichni doma pohromadě, já uvařím něco dobrého a mazlím se s ním.

KDO SE PO NESHODĚ PŘIJDE PRVNÍ UDOBŘIT

Tomáš: Já.

Monika: Spíš Tomáš.

KDY SE O NÍ/NĚJ NEJVÍC BOJÍM

Tomáš: Když jezdí daleko autem.

Monika: Kdykoli vyjede autem sám z domu.

PRVNÍ REAKCE NA KRÁTKÉ VLASY

Tomáš: Mně se to moc líbí.

Monika: Říkal, že dobrý.

Tomáš Horna a Monika Absolonová

JAKÁ PÍSNIČKA NÁS NAVŽDY SPOJILA

Tomáš: Pro mě je to jednoznačně Když královnou jsem já, kterou Moni vždy zakončuje svá vystoupení. Bylo tomu tak i při tom úplně prvním, na kterém jsem byl, a tam se mi navždy vryla pod kůži.

Monika: Víte, že nevím? Tomáš má paradoxně daleko větší přehled o hudbě než já, uvázla jsem totiž na rozdíl od něj někde v devadesátkách. Ale když jsem mu třeba pouštěla soundtrack z filmu Deník Bridget Jonesové, oblíbil si ho stejně jako já.

ČÍM MI JI/HO NAŠI SYNOVÉ NEJVÍC PŘIPOMÍNAJÍ

Tomáš: Tvrdohlavostí.

Monika: Oba mají zelené oči, oba jsou Štíři, takže v podstatě vším.

KDE NÁS VIDÍM ZA DESET LET

Tomáš : Všechny pospolu na naší právě se rekonstruující chalupě.

Monika: Doufám, že všechny spolu na naší zrekonstruované chalupě.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Tomáš: Děkuji ti, že jsem se díky tobě mohl stát lepším člověkem.

Monika: Miluji tě.