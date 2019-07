Samozřejmě věřím v manželství, říká Šaiková po rozchodu s Cooperem

„Myslím, že taková je lidská povaha, člověk chce, co nemůže mít. Když je něco za oponou, chce ji nechat roztáhnout. To je zvědavost,“ uvedla ruská topmodelka s tím, že na vztahy nezanevřela. „Jestli věřím v manželství? Ano, samozřejmě. Nejsem ten typ člověka, který by ho odmítal.“

Irina Šaiková má s Bradley Cooperem dvouletou dceru Leu De Seine a právě té se chce nyní nejvíce věnovat. Podle modelky však mateřství nemůže úplně změnit člověka.

„Řekněte mi jeden důvod, proč bych měla nosit delší sukni jen proto, že jsem matka. Ne! To neberu. Proč byste měla změnit, kdo jste a jak se cítíte, jen proto, že jste se stala matkou?“ uvedla.

Podobně nekompromisní bývala modelka, která v minulosti randila i s fotbalistou Cristianem Ronaldem, také v práci a u svých agentů.

„Pokud opravdu milujete, kým jste, dokážete cokoliv. Měl jsem agenty, kteří řekli: Místo paruky se musíš ostříhat. Odpověděla jsem, že to se nestane. Musíte vědět, co chcete, stát si za svým rozhodnutím. Lidé vám řeknou, že jste příliš hubená, jste příliš tlustá. Vy se však musíte naučit mít ráda a být sama se sebou spokojená,“ prohlásila s tím, že ani ona není úplně dokonalá. „Mám špatné dny pokud jde o pleť i vlasy. Někdy nevypadám jako modelka. Jsem jen obyčejný člověk,“ dodala pro Harper’s Bazaar.