Když menstruuji, nesnesu žádnou mužskou společnost, přiznává Tomešová

„Menstruace. Jsem ráda, že už není tak tabuizovaným tématem nejen u žen, ale i u mladých holek nebo mužů. Spousta dospívajících dívek o ní dnes dokáže otevřeně a bez studu mluvit. V tom cítím obrovský pokrok pro nás jako pro společnost,“ začala Míša Tomešová svůj příspěvek na Instagramu.

„Každá žena to má jinak. Já měla celý život menstruaci bezbolestnou a bez větších výkyvů nálad,“ popisuje herečka s tím, že po dvou porodech se vše změnilo. „V podstatě nesnesu v tomto období jakoukoliv mužskou společnost ve svém okolí, vyhledávám samotu nebo ženský kruh pochopení,“ říká.

„Možná je to ve mě zakořeněné starými rituály, kdy se ženy v tomto období setkávaly v jedné chýši a sdílely své pocity a emoce. V některých kulturách to dělají dodnes a je to to nejmoudřejší, co se dá při menstruaci dělat,“ dodává Tomešová s tím, že když má své dny, muže ve své blízkosti zkrátka nesnese.

„Mám své démony a naprosto příšerné výkyvy nálad. Musím na tom ještě hodně zapracovat. Proto je dobré na to muže připravit a cíleně naplánovat ty dny tak, abyste měly prostor pro sebe, aby na vás moc nemluvili a moc toho po vás nechtěli,“ radí herečka s tím, že každá menstruace je jedinečná a vzácná, protože díky ní můžeme přivádět na svět nové životy.

„Skrývá se v ní obrovská síla a boženství. A je jasné, že při tomto cyklu bohyň musíme mít klid, cítit pochopení a lásku,“ dodává Míša Tomešová. S manželem, hercem Romanem Tomešem vychovává herečka dva syny, Kristiána a Jonáše.