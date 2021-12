Na porod se po jedenácti letech necítím připravená, přiznává Míša Nosková

Jak se cítíte v požehnaném stavu? Měla jste těžký začátek těhotenství a navíc jste i onemocněla covidem. Je už všechno v pořádku?

Já myslím, že jo. Cítím se skvěle a zaplaťpánbůh je všechno tak, jak má být. Miminko je zdravé, takže si to užíváme.

Jak moc prožíváte nakupování nové výbavičky?

Hodně moc! Mám totiž pocit, že jsem všechno za těch jedenáct let od prvního těhotenství zapomněla. Vůbec nechápu, jak jsem se tehdy chystala do porodnice. Už se v tom vůbec nevyznám a dokonce už jsem byla tak zmatená, že jsem si nedávno telefonovala se známou a ptala jsem se, jaké mám koupit plínky. Chtěla jsem kupovat ty s označením jedna, ale ty jsou pro děti, které mají tři až pět kilo. Pětikilové dítě tedy rodit nehodlám. Jsem zmatená a úplně mi vše nedochází.

Co vaše těhotenské chutě? Už došlo na šlehačku ve spreji a kyselé okurky?

Ne, nemám těhotenské chutě. Tím, jak mám malé bříško, je mi permanentně špatně, kdykoliv se najím. Takže mě to od těch chutí dost odrazuje.

Budete pracovat až do devátého měsíce, nebo se už pomalu chystáte více odpočívat?

Mám relativně relax už teď. Všechna představení, které jsem měla odehrát, jsem si odehrála už v říjnu, abych to měla rychle za sebou. Listopad jsem měla volný a teď si odbývám hlavně adventní koncerty. Počátkem prosince jsme měli obnovenou premiéru Sněhové královny. A teď už mám fakt jen volno.

Přemýšleli jste už o jménu pro miminko?

O jménech pro kluka i pro holku jsme už přemýšleli. Myslím, že jsme se s Jindřichem v podstatě shodli na první dobrou.

Nenechali jste si říci dopředu pohlaví dítěte?

My to víme. Ale takhle, nespoléháme se na to úplně. Protože naposledy se pan doktor koukal před dvěma měsíci. Přece jen se mohla ještě spousta věcí změnit.

Ale když žena tak nějak zkrásní a má jiskru v oku, tak se říká, že se narodí kluk…

Říká se to a všichni kdo hádají, tak říkají, že to bude kluk. A já na to vždycky odpovídám, že máme připravený tmavě modrý kočárek. Ale to samozřejmě dneska není vůbec směrodatné.

Čtete těhotenské diskuse?

Ne, nečtu. Ale zrovna včera jsem říkala partnerovi, že se cítím strašně nepřipravená. I na ten porod. Za mých mladých časů, když jsem před jedenácti lety čekala dítě, tak jsem prostě šla do porodnice a bylo. Člověk nic moc neřešil. Dneska jsou ty různé dechové a relaxační techniky a já vlastně vůbec nic nevím. (smích) Tak se cítím taková lehce nepřipravená, ale možná je to tak lepší.

Počítala jste, kolik vám bude, až bude vaše dítko maturovat?

Ano, počítala jsem si to. Není to ještě tak hrozný. Teď je mi osmatřicet, takže to není takové peklo. Ale nejlepší je moje dcera Eliška, která to počítá a říká: „No, až bude mimču jedenáct, jako je teď mně, tak mi bude dvacet dva. To je super“.

Na maturitním plese budete pořád ještě pěkná máma před šedesátkou.

Tak to nevím. Hlavně doufám, že budu mít dost energie na takové ty věci, které jsem absolvovala s Eliškou. Učila jsem ji jezdit na snowboardu a na lyžích, plavat, jezdit na kolečkových bruslích… Teď jezdí i na skejtu a dělá parkour, to moje dítě je takové hodně akční. Tak doufám, že na to ještě budu mít furt energii, protože já tu akčnost mám taky ráda.

Zase je ovšem dobré, že když už budete rodit podruhé, tak nebudete moc úzkostlivá máma.

To asi ne, naštěstí je na tom úžasné to, že miminko bude mít skvělého akčního tatínka, který miluje sport a cestování stejně jako já. Myslím si, že mimčo si to s námi užije ve velkém.