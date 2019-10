Miley Cyrusová potvrdila vztah s Codym Simpsonem

Dvojici natočil před čtyřmi dny jeden z fanoušků v restauraci Backyard Bowls v Los Angeles. Miley a Cody se ve videu krátce políbí, ale protože si všimnou, že nejsou inkognito, rychle zmizí.



Ihned poté, co záběry obletěly svět, vyjádřila se k novému vztahu i samotná zpěvačka a v obsáhlém příspěvku na Twitteru všem jasně vzkázala, že je nyní dospělou ženou a bude randit, s kýmkoli se jí zachce. Fanoušci by se podle ní měli přestat starat o její život, protože vidí pouze to, co se jim rozhodne ukázat na sociálních sítích.

„Jsem dospělá a rozhoduji se jako dospělá osoba, která zná pravdu, detaily, realitu. Lidé „vědí“ pouze to, co vidí na internetu,“ napsala Cyrusová a požádala své příznivce, aby s ní byli trpěliví a umožnili jí veřejně chodit na rande bez toho, aby se musela skrývat doma.

Miley a Cody se znají už pět let, kdy je spojil podobný osud dětských hvězd pronásledovaných médii.

„Miley je jedna z mých nejlepších kamarádek a pomohla mi hodně s jistými záležitostmi v dospívání, při snaze uniknout dětství. Je neskutečně nepředpojatá a já se snažím mít stejně otevřenou mysl,“ prohlásil před časem Cody Simpson. Ten se nedávno rozešel s modelkou Clair Wuestenbergovou, s níž se však vídal jen chvíli. Nejdelší vztah měl s Gigi Hadidovou.