I když jsem vdaná, ženy mě pořád sexuálně přitahují, říká Cyrusová

„Myslím, že pro spoustu lidí je velmi matoucí, že jsem vdaná. Ale můj vztah je výjimečný. A nevím, jestli bych do něj nechala lidi veřejně nahlédnout, protože je tak složitý, moderní a nový, že si nejsem jistá, jestli jsme už v takovém společenském nastavení, že by to lidé pochopili,“ uvedla zpěvačka pro americkou edici magazínu Elle.

Miley Cyrusová si australského herce Liama Hemswortha vzala loni. Poznali se v roce 2010 a několikrát se stihli i rozejít. Zpěvačka přiznala, že její manželství není úplně tradiční.

„Opravdu si lidé myslí, že jsem doma v zástěře a vařím večeři? Jsem v hetero vztahu, ale pořád mě sexuálně velmi přitahují ženy… Já jsem se rozhodla pro tohoto partnera. To je člověk, který mi nejvíce kryje záda a podporuje mě. Ale rozhodně nespadám do typické představy o manželce. Ani to slovo nemám ráda,“ dodala.

Zpěvačka se v mládí proslavila díky seriálu Hannah Montana. Později radikálně změnila image a na koncertech pobuřovala provokativními a lascivními vystoupeními. Nedávno také prohlásila, že zřejmě ani nebude mít děti, protože je nechce přivádět na zdevastovanou planetu.

„Předali nám planetu, která je ve srabu. Odmítám to předávat zase svému dítěti. Dokud nebudu mít jistotu, že mé dítě bude žít na Zemi, kde budou ryby plavat ve vodě, nehodlám na tento svět přivést dalšího člověka,“ vysvětlila.