Z chlapů se stanou kapouni. Je jen na ženě, co muži dovolí, míní Karasová

Slavný návrhář a jedna z nejvlivnějších osobností módního světa Alexander Wang měl podle různých obvinění k sobě domů nalákat, opít, zdrogovat a poté pohlavně zneužít několik mužských a transgender modelů a modelek. Podal jim údajně vysoké dávky extáze v nápoji, po kterých nebyli schopni se bránit.

Podle webu Woman’s Wear Daily návrháře společně obvinilo více než deset lidí. Model Owen Mooney na sociální síti TikTok fanouškům popsal údajný incident, při kterém ho měl návrhář v roce 2017 v klubu plném lidí vulgárně osahávat a strkat mu ruce na penis a mezi hýždě.

Alexander Wang všechna obvinění odmítá. „Čelím nepodloženým a groteskním falešným obviněním. Tato tvrzení byla neoprávněně zesílena několika účty na sociálních sítích, které vznikly pouze za účelem zveřejňování hanlivého materiálu z neuvedených nebo anonymních zdrojů s nulovými důkazy,“ napsal ve svém prohlášení pro magazín Fashionista.

„Nikdy jsem se nechoval tak, jak lidé v těchto videích popisují. Mám v úmyslu zjistit, kdo stojí za těmito tvrzeními a jejich online šířením, aby za to ten člověk nesl odpovědnost,“ dodal návrhář.



S mnoha různými podobnými obviněními má zkušenosti i zakladatelka modelingové agentury Milada Karasová. „Stalo se mi samozřejmě, že modelka přijela z pracovní cesty s tím, že byla obtěžována. Já jsem jí vysvětlila, že každý muž má právo si vyzkoušet, kde jsou hranice a je vždy jen na ženě, co mu dovolí,“ řekla pro pořad Showtime.



„Mám na to obecně takový názor, že co se teď děje ve světě, je pro mě naprosto komická záležitost. Strašně lituji všechny chlapy, protože z těch se stanou brzy kapouni. Nebudou už moci ženě ani podržet dveře, nebo jí pomoci do kabátu bez toho, aby je někdo nenařkl, že ji obtěžuje,“ dodala Karasová.

VIDEO: Alexander Wang o módě a práci: