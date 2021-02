Vedete svatou válku proti gayům, řekl Jagelka manželům Jochovým

Podle moderátora Aleše Cibulky a jeho partnera Michala Jagelky je přirozená rodina, tedy mezi mužem a ženou, velmi důležitá. „Určitě ano, pocházíme z ní,“ řekl dabér a herec Michal Jagelka s tím, že pojetí tradiční rodiny se v průběhu let měnilo. Aktuálně je to představa o tatínkovi, ženě a dětech, ale dřív byla rodina vnímána mnohem šířeji, patřily tam i prarodiče, sourozenci a další.

Jagelka se manželů Jochových zeptal, v čem by případné manželství mezi ním a jeho partnerem bylo jiné. Podle Jany Jochové, která je zároveň předsedkyní Aliance pro rodinu, je hlavním problémem, že „dynamika mužsko-ženských vztahů je jiná“. Jako hlavní argument uvádí, že lidé v manželství se mají primárně starat o plození dětí. „I náš občanský zákoník hovoří o tom, že manželé spolu mají založit rodinu,“ řekla v diskusním pořadu na CNN Prima News.

Podle herce je to nesmysl. „Ne každý má tu potřebu množit se a mít děti. Narodil jsem se jako gay, ani výchovou jsem to nezískal. Nemám problém jako jiní gayové a lesbičky, nechci děti,“ řekl Jagelka s tím, že dochází i k uzavření manželství mezi mužem a ženou v pokročilém věku, kdy už také nemůžou mít děti.

Podle manželů Jochových děti, které vyrůstají s párem gayů či leseb, můžou být deprimované, že v soužití chybí jeden či druhý vzor. Ať už mateřský či otcovský. „Manželství je od toho, aby vznikaly děti. Stejný názor měla vaše prababička i babička,“ trvala na svém Jochová.

Jagelka s ní opět nesouhlasil. „Kdybychom se stali manželi, tak vás neohrožujeme. Ale vám vadí jinakost, tak vedete svatou válku proti nám,“ zdůraznil herec.

Roman Joch

Ředitel Občanského institutu Roman Joch reagoval, že jeho rodina je přirozená v naší civilizaci, ale nemá nic proti soužití stejnopohlavních párů. „Vy nás nijak neohrožujete, ale ani my vás,“ uvedl.

Aleši Cibulkovi vadily Jochovy výroky a vyčetl mu jeho několik let starý článek, ve kterém psal, že pokud je homosexualita normální, tak je normální i pedofilie, nekrofilie či zoofilie. „Vy jste nás přirovnal k pedofilům a zoofilům. Tady máte nás, devianty. Netušili jsme, že někdo může mít ve 21. století tak hloupý názor,“ vzkázal mu moderátor a opřel se také do jeho manželky: „Je hrozné, že vy byste homosexuály léčila a nepřijala partnera svého syna.“

Roman Joch svůj text hájil tím, že šlo o „filozofický text“. Napsal v něm například: „Homosexuálové jsou zajisté sexuálně přitahováni k osobám stejného pohlaví. To je ale ještě normálními nedělá. Kdyby tomu tak bylo, pak i pedofilové by byli normální. I zoofilové. I nekrofilové. Prostě člověk může být sexuálně přitahován k různým objektům, živým i neživým, lidským i nelidským. Ale to neznamená, že to všechno je normální.“

V Poslanecké sněmovně aktuálně leží návrh zákona, který by mohl vztahy u stejnopohlavních párů řešit. Návrh se ale podle Jocha aktuálně příliš neřeší kvůli pandemii koronaviru. Dodává, že gayové a lesby spolu mají právo žít, ale nepovažuje za dobré, aby se jejich soužití dalo říkat manželství. „Napište si cokoliv, co požadujete, jen na začátek nedávejte manželství. Jeho obsah je historicky definovaný,“ řekl Jagelkovi s Cibulkou.