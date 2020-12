LÁSKA POD LUPOU: Děti jsou prověrkou každého vztahu, říkají manželé Tomešovi

KDO PRVNÍ VYSLAL SIGNÁL A JAK TO VYPADALO

Míša: Bylo to dost vzájemné. Signály jsme oba vysílali úplně stejně. Ale je pravda, že Roman mi dal jako první čokoládu do divadelní ledničky jako první náznak zájmu. Trvalo nám skoro rok, než nám oběma došlo, že prostě patříme k sobě.

Roman: Ano, byl jsem to asi já. Ač jsem si myslel, ze signály Míša vyslala už dříve. Ale pak mi došlo, že ona má tak ráda lidi, že jsem si to jen špatně vyložil. Čili ano, já balil jako první.

CO JSME JEDEN O DRUHÉM NETUŠILI

Míša: Já dlouho nevěděla, že má Roman celiakii. Až když jsem mu opětovala jeho čokoládu sušenkou, slušně poděkoval... a přitom to chudák ani nemohl jíst.

Roman: Já třeba netušil, jaké emoční rozpětí dokáže jedna žena během pár sekund vytvořit. V tom je moje Míša unikát! Lásku jako z telenovely umí ve chvíli proměnit v Itálii. Miluji to!

ČÍM MĚ NEJVÍC POTĚŠIL/A

Míša: Tím, jakým způsobem mě požádal o ruku. A teď třeba tím, že si vzal děti na chatu a já mám prostor na to uklidit celou domácnost před Vánocemi.

Roman: Těší mě každý den svou láskou.

PRVNÍ NEDOROZUMĚNÍ

Míša: V zásadních věcech si vždy porozumíme. Těch malých a drobných nedorozumění je spousta. Na to první si ani nepamatuji. Ale určitě to bylo až po příchodu dětí do našich životů. Do té doby jsme byli v totální harmonii.

Roman: Děti jsou prověrkou každého vztahu. Myslím, že to zvládáme fantasticky. První nedorozumění ale rozhodně vzniklo až po příchodu dětí.

POSLEDNÍ NEDOROZUMĚNÍ

Míša: To bylo určitě kvůli logistice spojené s naší prací a staráním se o děti. Občas si věci říkáme dost ve shonu, tak se špatně pochopíme. A hned se rozjíždí kolotoč nedorozumění.

Roman: Ano, v tomhle jsem trochu lemplík. Často Míše říkám věci až na poslední chvíli, což rodinné logistice moc neprospívá.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Míša: Humor, vášeň k divadlu a umění celkově, názory, děti... Vlastně nemám v hlavě jedinou věc, která by nás nespojovala.

Roman: Cítím to úplně stejně.

CO MÁM NEJRADĚJI NA JEHO/JEJÍM VZHLEDU

Míša: Mám ráda jeho vousy, je to pro mě důkaz mužnosti. A jelikož Roman pravidelně posiluje, když jde doma ze sprchy, můžu na něm oči nechat i po těch letech.

Roman: Miluji její oči a kruhy pod těma hnědýma kukadlama, když není nalíčená.

V ČEM SE SHODUJEME VE VÝCHOVĚ SYNŮ A V ČEM ROZCHÁZÍME

Míša: Většinou se shodneme. A je skvělé, že vždycky, když je nějaký problém, jednomu z nás tečou nervy a druhý zachová chladnou hlavu. Střídá se nám to, ale je to super symbióza.

Roman: K tomu nemám co dodat.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Míša: Určitě si teď užívá více než kdy jindy našich dětí. Romča se nikdy moc nezastavil, lítal z divadla do divadla. A teď na ně má konečně prostor. Myslím, že si to dost užívá. Také pracuje na své druhé autorské desce.

Roman: Tím, že má vše, o čem kdy snila. Úžasnou rodinu, naplňující práci a spoustu přátel. Téměř každý den teď natáčí seriál Sestřičky, což jí dělá velmi šťastnou.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Míša: Jsem pyšná na to, co všechno jsme společně vytvořili. Nesmíme zapomínat na to, že jsme na začátku toho všeho byli my dva. Miluji tě #tomesovi4ever.

Roman: Stále jsme to my, kdo stál na počátku toho našeho vesmíru. Je dobré si to připomínat. Miluji tě, miluji nás!