Miminko se má v bříšku čile k světu, oznámil partner těhotenství Noskové

„Za svůj život jsem toho prozradila o svém soukromí hodně. V posledních letech to nedělám a je to mnohdy osvobozující. Snažím se více přemýšlet, co sdílet veřejně a co ne. Proto i zprávu o mém těhotenství jsme si s partnerem nechávali dlouho pro sebe,“ uvedla Michaela Nosková. „Víc tentokrát řekne Jindřich. Ostatně je můj PR tiskový mluvčí.“



Její partner Jindřich Čanda se pokusil nejdřív novinku humorně uvést s tím, že po rodičích oba podědili reprodukční možnosti a dalo se to trochu čekat.

„Nicméně s Míšou jsme se dohodli, že těhotenství budeme tak dva, tři roky tajit, než to sdělíme veřejně. No a teď je to venku. Teda ještě není, ale brzy bude!“ pokračoval nastávající tatínek.

Těhotná Michaela Nosková (4. září 2021)

„Ale teď vážně. Naše rodina, čítající už tři pubertální děti, se rozšíří. Všichni se moc těší. Bohužel, díky mizernému soudnictví, mé dvě děti nemohly být se mnou tak často, jak jsem si přál. Tak teď to bude lepší. Nejdůležitější nyní je, že miminko se má u Míši v bříšku čile k světu a vše je v pořádku. Zároveň jsem rád, že jsem tu novinku stačil říct mému otci. Doslova v jeho poslední hodince,“ uvedl Čanda.

Michaela Nosková ani její snoubenec zatím nechtějí dopředu prozradit, jestli budou mít holčičku nebo kluka.