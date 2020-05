Nejtěžší pro mě byla ztráta ženských vnad, říká o rakovině Michaela Kuklová

„Potřebuji dostat mezi ženy informaci, že přístroje opravdu nejsou stoprocentní. Prošla jsem dvěma typy mamografu, dělali mi sono, kontrolovaly mě celkem tři lékařky. Jen díky pozdějšímu pohmatnému nálezu jsme nakonec věděli, kam vlastně mířit biopsii,“ řekla Michaela Kuklová v rozhovoru pro pořad Showtime.



Herečka neměla vůbec žádné příznaky nemoci, tušila však, že se s jejím tělem v posledních třech letech něco děje a cítila změny v citlivosti prsu. Absolvovala pravidelně preventivní lékařské prohlídky, při těch se však nic nenašlo a ani mamograf nádor neodhalil. Nádor byl vidět až na magnetické rezonanci, a to tehdy, když už byl poměrně velký. Kuklová následně podstoupila operaci obou ňader a odebrání dvanácti uzlin.

„Nejtěžší pro mě pak v nemoci bylo srovnat se se ztrátou ženských vnad. Odevzdáváte vlastně část svého těla. Není to o tom, že bych o odstranění prsou pochybovala. Preventivně jsem si nechala vzít i druhé prso. Zamávalo to však mojí psychikou i kvůli příteli,“ vysvětluje Michaela Kuklová.

„Stokrát mi mohl říci, že mu to nevadí, ale přemýšlela jsem o tom, za jak dlouho budu mít nová prsa a jak dlouho si on jako muž nesáhne. Hlavou mi šly úplně takovéto primitivní myšlenky. Žena si zkrátka potřebuje připadat žádoucí. Alespoň já to tak mám. Bylo to těžké loučení,“ popisuje herečka.

Velkou oporou byla v těžkých chvílích pro Míšu Kuklovou rodina. Syn, maminka i partner. S tím se však herečka během léčby rozešla. „Nastoupila jsem hormonální léčbu a cítila jsem změny. Slyšela jsem, že se může přibrat až patnáct kilogramů, pak ta ztráta prsou. Nejsem sebevědomý člověk a snažím se sebevědomí získávat a budovat celoživotně, přítel je navíc mladší skoro o dvanáct let,“ říká.



„V hlavě mi začalo strašit, co se mnou bude dělat a proč mu mám bránit ve štěstí. Mohl by mít ještě vlastní rodinu. Nechtěla jsem mu zkazit život. Tak jsem se rozešla. Byla jsem striktní, samozřejmě ho moc miluji a věděla jsem, že musím utnout jakoukoliv komunikaci. Nevyšlo to, protože se nevzdal. A tak jsem se tomu rozhodla dát druhou šanci,“ dodává Kuklová.



Herečka a modelka Michaela Kuklová se proslavila rolemi princezen, například v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Jejím manželem byl herec Jiří Pomeje. S podnikatelem Romanem Holomkem má syna Romana (11). Nyní žije s partnerem Josefem Wittnerem.