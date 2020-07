Mění můj pohled na svět, říká o svém novém slavném partnerovi Megan Foxová

Herci Megan Foxová a Brian Austin Green (47) v květnu potvrdili, že se po deseti letech rozvádějí. Ve společném prohlášení zdůraznili, že na ukončení manželství se dohodli a že jeho důvodem nebyla nevěra. Oba už přitom v té době měli nové partnery.

Foxová randí posledních pár měsíců s mladším muzikantem Colsonem Bakerem, známým jako Machine Gun Kelly. Herečka a zpěvák nyní o své lásce a seznámení společně promluvili v podcastu Give Them Lala... With Randall pořadu Entertainment Tonight.

„Potkali jsme se koncem minulého roku při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Už před natáčením jsem tušila, že to mezi námi bude jiskřit. A bylo to tak. Okamžitě po našem prvním setkání jsem věděla, že Colson je má spřízněná duše. Cítila jsem, jako bychom se kdysi v dávné minulosti už potkali. Od chvíle, kdy jsme se poznali, jsme nerozluční. Mění můj pohled na svět, je to úžasné. Jsme jako dvě poloviny jedné duše, které se po dlouhé době zase konečně setkaly,“ pochvaluje si Megan Foxová.



Její nový partner prý neměl zpočátku dost sebevědomí na to, aby udělal první krok. „Každý den před natáčením jsem se snažil o oční kontakt. Když přijela Megan na plac, vystoupila z auta a šla pět kroků k maskérně, kde se nechávala nalíčit. Každé ráno jsem tam seděl, čekal a doufal, že se naše pohledy zase na chvíli setkají,“ popsal Colson Baker.

Muzikant představil v úterý novou partnerku také svým fanouškům na Instagramu, kde sdílel černobílou společnou fotografii s Foxovou. „Čekal jsem celou věčnost, než tě znovu najdu,“ připsal ke snímku.

Koncem května zveřejnil muzikant na Youtube nový videoklip Bloody Valentine, ve kterém představují s Foxovou milenecký pár. Video má do této chvíle přes 28 milionů zhlédnutí.

Foxová a Green spolu mají tři syny, sedmiletého Noaha, šestiletého Bodhiho Ransoma a tříletého Journeyho Rivera.



Novou partnerkou Briana Austina Greena byla na čas Courtney Stoddenová (25), hvězda amerických reality show. Nově je herec vídán po boku australské modelky Tiny Louiseové (38).

VIDEO: Machine Gun Kelly a Megan Foxová – Bloody Valentine: