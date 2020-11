Sarkastický Chandler z Přátel se zasnoubil s o 22 let mladší manažerkou

„Ano, rozhodl jsem se požádat Molly o ruku. Jsem zasnoubený. Mám velké štěstí, že randím s nejúžasnější ženskou na této planetě,“ potvrdil Matthew Perry zprávu o zásnubách pro magazín People.



Hvězdu seriálu Přátelé a producentku spolu poprvé vyfotili v prosinci roku 2019 v restauraci v západním Hollywoodu. Později společně strávili v Perryho luxusní rezidenci v Los Angeles i vánoční svátky.

V květnu tohoto roku se pár na krátký čas rozešel. Perryho profil se v té době objevil na seznamovací mobilní aplikaci Raya. Pokud spolu herec a manažerka vydrží až do svatby a dojdou společně k oltáři, pro Matthewa Perryho to bude jeho první uzavření sňatku.

Herec žil v minulosti šest let s herečkou Lizzy Caplanovou, hvězdou seriálu Mystérium sexu, se kterou byl také zasnoubený. Rozešli se v roce 2012, od té doby byl single. Mezi jeho slavnými partnerkami byly i herečky Yasmine Bleethová, známá díky seriálu Pobřežní hlídka, či Rachel Dunnová. V letech 1995-1996 trávil čas po boku Julie Robertsové.

V devadesátých let trápila představitele sarkastického seriálového Chandlera Binga závislost. V průběhu deseti let natáčení seriálu Přátelé se dvakrát podrobil odvykací léčbě kvůli závislosti na alkoholu a lécích na předpis.



Perry přiznal, že právě období jeho největší slávy se krylo s nejhorší fázi závislosti. Přestože byl známý a vydělával v přepočtu 19 milionů korun za jednu epizodu, cítil se v té době osaměle.

„Měl jsem velký problém s prášky a alkoholem a nemohl jsem přestat. Kocovinu jsem měl častokrát i během natáčení. Kolegové tušili, že mám problémy. Nakonec bylo všechno tak moc zlé, že jsem to už nemohl skrývat,“ přiznal herec pro magazín People.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.



Po skončení legendárních Přátel se Matthew Perry snažil prosadit s jinými projekty. Jeho seriál Go On však skončil v roce 2013 hned po první sezoně. Objevil se ještě v seriálech jako Studio 60, Dobrá manželka či Město žen, kde hrál po boku „Moniky“ Courteney Coxové. Do svého seriálu Terapie online si ho pozvala „Phoebe“ Lisa Kudrowová (více zde).