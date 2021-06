Matthew Perry se krátce po zásnubách rozešel s o 22 let mladší partnerkou

„Někdy to zkrátka nevyjde a nefunguje a toto byl jeden z těch případů. Přeji Molly v životě jen to nejlepší,“ potvrdil Matthew Perry rozchod s Hurwitzovou magazínu People prostřednictvím svého manažera.



Hvězda seriálu Přátelé a producentka spolu začali chodit v roce 2018, paparazzi fotografové je poprvé společně vyfotili v prosinci roku 2019 v restauraci v západním Hollywoodu.



V listopadu 2020 se zasnoubili. Ano, rozhodl jsem se požádat Molly o ruku. Jsem zasnoubený. Mám velké štěstí, že randím s nejúžasnější ženskou na této planetě,“ řekl tehdy Matthew Perry

Herec žil v minulosti šest let s herečkou Lizzy Caplanovou, hvězdou seriálu Mystérium sexu, se kterou byl také zasnoubený. Rozešli se v roce 2012, od té doby byl single. Mezi jeho slavnými partnerkami byly i herečky Yasmine Bleethová, známá díky seriálu Pobřežní hlídka, či Rachel Dunnová. V letech 1995-1996 trávil čas po boku Julie Robertsové.

20. května 2021

V devadesátých let trápila představitele sarkastického seriálového Chandlera Binga závislost. V průběhu deseti let natáčení seriálu Přátelé se dvakrát podrobil odvykací léčbě kvůli závislosti na alkoholu a lécích na předpis.



Perry přiznal, že právě období jeho největší slávy se krylo s nejhorší fází závislosti. Přestože byl známý a vydělával v přepočtu 19 milionů korun za jednu epizodu, cítil se v té době osaměle.

„Měl jsem velký problém s prášky a alkoholem a nemohl jsem přestat. Kocovinu jsem měl častokrát i během natáčení. Kolegové tušili, že mám problémy. Nakonec bylo všechno tak moc zlé, že jsem to už nemohl skrývat,“ přiznal herec.



Po skončení legendárních Přátel se Matthew Perry snažil prosadit s jinými projekty. Jeho seriál Go On však skončil v roce 2013 hned po první sezoně. Objevil se ještě v seriálech jako Studio 60, Dobrá manželka či Město žen, kde hrál po boku „Moniky“ Courteney Coxové. Do svého seriálu Terapie online si ho pozvala „Phoebe“ Lisa Kudrowová (více zde).



Ve speciálu seriálu Přátelé s názvem Zase spolu se v minulém týdnu sešli poprvé po sedmnácti letech všichni hlavní představitelé a jejich hosté. Každý ze šestice protagonistů nyní za společný projekt zinkasoval kolem dvou a půl milionu dolarů, tedy v přepočtu 58 milionů korun.