Táta mě varoval před vztahy s herečkami, prozradil Martin Donutil

„První setkání bylo při zkoušení hry Smrt obchodního cestujícího, tam jsem rovnou potkala i Martinova tátu. My jsme spolu nejprve hráli v divadle, než jsme spolu začali chodit,“ vysvětlila okolnosti seznámení Sára Affašová s tím, že jejich vztahem takřka skončilo jejich spoluhraní.

„Teď se v divadle zdatně míjíme, máme utrum. Mně to celkem vadí. Nedávají nás dohromady, protože se asi bojí, že kdyby se mezi námi něco pokazilo, protože je to ještě čerstvé, křehké, tak abychom jim nepředvedli na jevišti Itálii,“ vysvětlil Martin Donutil.

Herec prozradil, že ho otec Miroslav Donutil před vztahem s herečkami varoval. „Ale já neposlouchám. Někdy se to vyplatí, někdy ne. To zjistíme. Táta říkal, že je to s herečkou náročný, že lidi závidí, že mají problém s tím, že druhý není doma, s nějakými scénami. A já mám problém s těmi scénami, ale doufám, že je už budeme točit spolu,“ přiznal Donutil žárlivost.

„Jsme žárliví oba, to je pravda, ale tím, že jsme na tom oba stejně, vykompenzuje se to,“ doplnila partnera Sára Affašová, známá mimo jiné ze seriálu Ulice.

Herečka prozradila, že i o její budoucnosti měl její tatínek jinou představu. Myslel, že bude doktorka. „Já jsem si to taky představovala. Měla jsem ráda biologii, chemii. Chodila jsem na osmiletý gympl, byla jsem hodně snaživá. Až do oktávy jsem byla přesvědčená, že půjdu na medicínu nebo výzkumný obor. Šla jsem na molekulární biologii a biochemii organismů a zjistila jsem, že mě to vůbec nebaví. Rozhodla jsem se, že zkusím přijímačky na DAMU a dostala jsem se,“ vzpomíná herečka.

Sára Affašová je pro filmaře zajímavá i pro svůj exotický vzhled. „Jsem napůl Češka, napůl Slovenka s Arabem, se Syřanem. Jsem kompletní ořech. Tatínek potkal maminku v baru, kde maminka pracovala. Tatínek se sem dostal tak, že se nepohodl se svým tatínkem a zdrhal ze Sýrie,“ dodala.