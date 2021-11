Láska vše přebila, říká Martin Chodúr o vztahu s o 17 let starší partnerkou

„Mám pětiletého syna Martínka. Má už své vlastní názory na různou hudbu, je úžasné to sledovat. Zpívá si rád, ale nechci ho do ničeho nutit. Mám strach, že by se mu to tím znechutilo,“ říká Martin Chodúr, který žije s rodinou v Beskydech.

Potomka má zpěvák se sedmnáct let starší partnerkou Ivonou Selníkovou (48). „O našem věkovém rozdílu doma nijak nehovoříme. Náš vztah už doma nikdo nezpochybňuje a neříká, že bychom spolu neměli z nějakého důvodu být. Všichni spolu dobře vycházíme. Přestalo to být téma,“ říká Chodúr, jehož rodiče kdysi dlouhodobému vztahu se starší partnerkou nedávali příliš velké šance.

„Jednoduché to pro mě tehdy samozřejmě nebylo. Ale myslím si, že taková situace může nastat kdykoliv. Nemusí jít zrovna o věkový rozdíl. Existuje spousta párů, kde jsou oba partneři ve stejném věku a stejně nemusí být jeden z nich sympatický té druhé rodině a problém je na světě,“ myslí si zpěvák a dodává, že obavy rodičů na jednu stranu chápe.

„Mohli se bát, že to nebude fungovat nebo bude problém mít děti. To jsou obavy, kterým člověk může rozumět. Šel jsem si v té době ale tvrdě za svým. Některé lidi to možná až překvapilo. Ten cit, ta láska byla tak silná, že všechno ostatní přebila. Já jsem si byl jistý tím, že je to správně. A potvrdilo se, že to tak bylo. To mě jen utvrdilo v tom, že spoléhat na vlastní pocit a názor se vyplácí,“ dodal Chodúr.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.



VIDEO: Martin Chodúr – Beskydy v mlze: