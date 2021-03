Dělali ze mě lehkou děvu a zlatokopku, říká žena hokejového trenéra Růžičky

„Naše malá je pro mě vysněná. Snažím se jí dávat to, co jsem sama neměla a co mi chybělo. Vláďa je skvělý táta. Musím říct, že mě asi i překvapil,“ chválí o třiadvacet let mladší Marie svého manžela Vladimíra Růžičku v rozhovoru pro pořad Showtime.

Hokejový trenér své ženě tvrdí, že už je na děti starý, náročné tempo s dcerou prý však zvládá perfektně. Zda přibude do rodiny ještě další potomek, je podle Marie Růžičkové zatím ve hvězdách.

„Samozřejmě se o tom doma bavíme. Ale myslím si, že asi ne. Byla jsem ráda, když přišel Vláďa s tím, že chce malou. Protože původně zpočátku to nebylo v plánu,“ přiznává.

Za svou taneční striptérskou minulost sklízela Růžičková hlavně v počátcích vztahu s hokejovým trenérem silnou kritiku ze strany veřejnosti. „Udělali ze mě zlatokopku a lehkou děvu. Všichni máme nějakou minulost. Já se nemám za co stydět. Bylo to tak a Vláďa to věděl od začátku. Nic jsem mu netajila a do všeho jsme šli po hlavě. Takže pro mě je důležité to, že jemu to nevadí,“ vysvětluje vyučená cukrářka s tím, že si chtěla vydělat a být soběstačná.

„Určitě jsem nechtěla pracovat někde v Lidlu. Holt mám za sebou nějaký životní příběh. Ne úplně lehký. Chtěla jsem se mít dobře a vydělávat si své vlastní peníze,“ říká Marie Růžičková.



Stejně jako za svou bývalou práci sklízí kritiku také za fotografie na Facebooku, které často upravuje nejrůznějšími filtry. „Lidé pořád řeší mé tetování, umělé řasy a to, že chodím na solárko. To je přece každého věc. Mně se to líbí. Dost často mi lidé říkají, že nejsem přirozená. Ale já nechci být přirozená,“ dodává.