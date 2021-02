Hvězda Slunečné Marek Lambora chodí s misskou Andreou Bezděkovou

„Nechtěla jsem se k tomu vyjadřovat, ale v tuhle chvíli nemá cenu zapírat,“ cituje Super.cz Bezděkovou, kterou s hercem během svátku zamilovaných vyfotili fotografové Blesku, jak se po Praze vodí za ruce.

Andrea Bezděková v minulosti chodila s modelem Pavlem Gillernem, se kterým se rozešla po aférce s kolegou Petrem Havránkem. Pak se ukazovala po boku modela Miroslava Dubovického, který nyní s Veronikou Kopřivovou čeká dítě.

Marka Lamboru spojovali s herečkou Šárkou Vaculíkovou. Jeho kolegyně ze Slunečné Eva Burešová loni prozradila, že diváci by ji a jejího mladšího seriálového partnera viděli rádi jako pár i ve skutečnosti. Herečka ovšem chodí s kuchařem Přemkem Forejtem.

Hvězda seriálu Slunečná Marek Lambora loni na podzim v rozhovoru pro Magazín DNES prozradil, jestli mu popularita pomáhá v navazování vztahů.

„Co se vztahů týká, problém je, že jsem teď v hledáčku. Chybí volnost. Jsem ve věku, kdy ne každý vztah končí tím, že jsou pak spolu lidi čtyřicet let, že. Vztahy přicházejí, odcházejí. Jenže tím, jak jsem teď známý a je na mě upřena pozornost, se o nich mluví. A to mi moc nedělá dobře. Učím se s tím zacházet. Takže se snažím soukromí chránit, o osobním životě moc nemluvím. Ne že bych chtěl něco tajit, ale zároveň nevidím důvod sdílet na sociálních sítích své soukromí do detailů,“ řekl v říjnu 2020.