Rozhodli jsme se naši cestu životem rozdělit, oznámil Lambora rozchod s miss

„Víte o mně, že si své soukromí snažím chránit a držet pod pomyslnou pokličkou, ale asi nastal čas se o jednu jeho velmi křehkou část podělit. Nevím jak se to přesně dělá a popravdě se musím přiznat, že je mi to trochu proti srsti. Cítím ale, že nad námi krouží jisté otazníky a taky bych chtěl, abyste vy, kteří mě sledujete, měli informace přímo ode mě. Od nás,“ začal Marek Lambora nedělní příspěvek na Instagramu.

„S Ájou jsme se rozhodli naši společnou cestu životem rozdělit. Ani náhodou jsme si neublížili (abych usadil ty všelijaké otazníky zpátky do tečky). Jen někdy zkrátka přijdete na to, že vás oba popohání vítr života na trochu jinou stranu. Takže teď budeme západy našich dní, s požehnáním toho druhého a s čistým srdcem, vyhlížet každý po svém,“ vysvětluje herec důvod rozchodu s modelkou a miss Andreou Bezděkovou u společné fotografie.

„Myslím, že můžu mluvit za oba, když řeknu, že jsme měli obrovskou radost z vaší podpory a z toho, jak jste nám naše štěstí přáli. Toho si opravdu moc vážím a děkuju. Jestli mám být ale úplně upřímný, víc bych se k tomu vyjadřovat nechtěl, vše ostatní, když dovolíte, si nechám jen pro nás DVA,“ dodal Lambora.



Podobný příspěvek sdílela na sociálních sítích i Andrea Bezděková. „Rozchod by neměl být považován za veřejnou událost a to ani když jste označeni za veřejně známé osoby. Bolí to. A někdy, někdy to bolí ještě o fous víc, protože to nezůstane jen mezi vámi, ale pluje to společností, která vás tím konfrontuje v moment, kdy na to ještě nejste připravení,“ píše modelka.

„Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Rádi se máme stále, ale dnes už jen jako přátelé,“ dodala.

Herce a modelku vyfotili paparazzi v Praze ruku v ruce poprvé společně letos v únoru na svátek zamilovaných. Oba tehdy tvrdili, že spolu chodí už nějakou dobu a vztah se snažili utajit.

Andrea Bezděková v minulosti chodila s modelem Pavlem Gillernem, se kterým se rozešla po aférce s kolegou Petrem Havránkem. Pak se ukazovala po boku modela Miroslava Dubovického, který má nyní dítě s bývalou partnerkou Jaromíra Jágra Veronikou Kopřivovou. Lamboru spojovali s herečkou Šárkou Vaculíkovou.



VIDEO: Marek Lambora a Andrea Bezděková v klipu UDG Ještě jednou: