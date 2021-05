Jsem úplné prkno, ale snažím se s manželkou občas zatrsat, říká Kafka

Marek Kafka nejen o tancování

Prý jste se málem nenašli...

Seznámili jsme se, když jsem dělal zprávy v internetovém rádiu. Sylvie dostala zážitkový voucher na to, aby si vyzkoušela, jak se tam pracuje. Od první chvíle se mi líbila. Věděl jsem, jak se jmenuje, tak jsem ji hned zkusil najít na sociálních sítích. Jenže oba máme netypická jména. Já jsem Kafka s F, Sylvie má ve jméně Y. Hledal jsem ji jako Silvii, ona mě jako Kavku, takže se nám nedařilo. Nakonec jsem poprosil o kontakt paní z rádia.

Co společně rádi děláte?

Mám rád vodu. Dřív jsem dělal rychlostní kanoistiku a dodnes mám nafukovací paddleboard. Když mám volno, jsme v létě na Slapech a společně si pěkně pádlujeme.

Jaké jsou vaše taneční pokusy?

I když jsem úplné prkno, snažím se s manželkou občas zatrsat. V létě se pořádají různé akce, při kterých se tančí pod širým nebem, což je moc fajn. Takže se snažím, protože vím, že má tanec moc ráda. Ale protože je mi zároveň jasné, že si ho se mnou neužije, jak by si asi představovala, občas ji na chvíli předám někomu, kdo tančit umí.

V čem se neshodujete?

Bude to znít jako klišé, ale my se opravdu v devadesáti devíti procentech shodujeme. Máme podobné zájmy, stejný životní rytmus. Jen občas nastanou kritické situace, jako třeba dnes ráno, kdy jsem utřel nádobí špinavou utěrkou.

Marek Kafka Od dubna moderuje s Gabrielou Laškovou hlavní zpravodajskou relaci CNN Prima News, kde od roku 2019 pracoval jako sportovní reportér. Předtím působil v internetovém rádiu a absolvoval různé stáže v médiích. Po ukončení magisterského studia na Masarykově univerzitě v Brně se živil jako trenér plavání, sám byl mistrem republiky na čtyřkanoi.

Co vaše vysněná práce?

Přiznávám, že o možnosti moderovat hlavní zprávy jsem se ani neodvažoval snít. Práce sportovního reportéra mě bavila. Líbilo se mi, že jde především o optimistické zprávy, jak někdo někde něco vyhrál. Hlavní zprávy jsou něco jiného, to je základ každé televize. Musel jsem se naučit hodně nových věcí, ale ta radost se ani nedá popsat.

Od koho se rád učite?

Mým velkým moderátorským vzorem je Libor Bouček. Je známý tím, že dokáže lidi rozhodit, protože se různě doptává i na to, co nebylo v plánu. Všímám si, jak to dělá, je to pro mě škola improvizace v přímém přenosu. Umět něco takového se hodí, protože když se stane, že vypne čtecí zařízení a najednou přede mnou neběží text na obrazovce, nesmím znervóznět. Musím si věřit, že z toho dokážu vybruslit.

Čím jsou pro vás psi?

Přirozenou součástí života. Co si pamatuju, u nás doma byli vždycky. Táta byl na vojně psovod, mamka chová čivavy. Psy miluje a je velkou bojovnicí proti množírnám. Daří se jí a několik psů se jí už podařilo zachránit.

Sylvie Kafková o zásnubách i práci

Kde jste se poznali?

Kdysi jsem doma říkala, že by se mi líbilo být televizní moderátorkou. Naši mi dali voucher na to, abych si zkusila práci v rozhlase. Tatínek v něm nějaký čas pracoval, zajímalo ho to, a tak mě tam dovezl. Připadalo mi trochu trapné, že jedu s taťkou, a vlastně se mi nechtělo. Nakonec jsem zkusila něco říct na mikrofon a připravit zprávy. Marka jsem si všimla. Líbil se mi, dokonce jsem se cestou domů ptala taťky, jestli si pamatuje, jak se jmenoval. Pak volala paní z rádia, jestli mu může dát moje číslo. No a bylo první rande.



Jak sledujete jeho práci?

Když jsem si to zkusila v rádiu, byl to pro mě stres, a to jsem nebyla vidět. Takže když je Mára v přímém přenosu, jsou to nepředstavitelné nervy. Pouštím si zprávy o kousíček později, aby ten stres pro mě nebyl tak velký. On to zvládá skvěle, já nezvládám ani se na něj dívat. Obdivuju ho a chválím.

Co pro vás znamená tanec?

Tancuju asi od čtyř let. Dělala jsem balet, moderní tanec, chvíli jsem závodila s hip hopem a street dance, ale pak jsem zjistila, že mě nejvíc baví latinskoamerické tance. Pomáhala jsem na částečný úvazek v baletní škole, ale ta je kvůli pandemii zavřená. Je mi líto, že neprobíhají ani žádné jiné kurzy a tančit teď není kde.

Sylvie Kafková Připravuje se na státnice na vysoké škole, kde studuje obor poradenství, psychologie a pedagogika. Ve studiu plánuje pokračovat. Už od střední školy si přivydělávala na různých brigádách, například pracovala u soudu či vypomáhala v baletní akademii.

Jaký je Marek tanečník?

Jsem ráda, že si se mnou občas jde zatančit, ale je mi jasné, že chodí kvůli mně, aby mi udělal radost. Takže to po něm nežádám často, nechci ho trápit. Ale kdyby se mi podařilo najít tanečního partnera, rozhodně bych se latinskoamerickým tancům věnovala víc.

Kde jste se zasnoubili?

Zařídil prodloužený víkend v Paříži, měli jsme pokoj s výhledem na Eiffelovku. Paříž mě vždycky lákala, takže jsem byla nadšená. No a pak se setmělo, Eiffelovka začala svítit a Marek mě na balkoně požádal o ruku.

(Marek: Pro jistotu jsem do hotelu psal, jaký mám úmysl, a ujišťoval se, že z balkonu bude Eiffelovka vidět. Psali, že mám být bez obav. Pak jsem z našeho pobytu sestřihal video a to jsme pustili Sylviiným rodičům. Na konci bylo vidět, jak jsem žádal o ruku. Budoucí tchyně plakala.)

Máte nějakou nejmilejší dovolenou?

Naši první společnou Mára pečlivě naplánoval. Jeli jsme autem po stopách Dana Browna, což je jeho nejoblíbenější autor. Vypravili jsme se do míst, kde se odehrávají jeho knihy. Projeli jsme Florencii, Řím, Milán, spali jsme v autě. Byla to dovolená nízkorozpočtová, ale vzpomínáme na ni nejraději.