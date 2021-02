I díky pandemii mám na partnera konečně čas, říká Taťána Makarenko

„Jsem moc šťastná. Prožívám hezké období, na partnera mám teď čas, což nebylo u mě zcela běžné. Když jsem měla soustředění s děvčaty, moc času nezbývalo na moje vlastní aktivity, natož na partnerské výlety a podobné věci, které jsou zapotřebí,“ přiznala Taťána Makarenko.

Její partner podniká v gastronomii a jsou spolu od léta 2020. Dokonce už společně bydlí. To ovšem ředitelce soutěže krásy nevadí, naopak je moc ráda.

„Ne že by svůj byt neměl. Odcházel ze svého bytu a zrovna jsme se potkali v momentě, kdy to bylo takto nastavené. Mně to vůbec nevadí, byt mám velký, takže se tam nemačkáme. Navíc teď partner plánuje koupi bytu, takže se poohlížíme po něčem, co by se nám líbilo,“ prozradila.

Šéfka Miss Czech Republic se i přes omezení kvůli koronavirové pandemii věnuje své soutěži a dívkám. Velké akce nepořádá, ale nedávno nafotila s vítězkami kampaň na nový parfém.

„Všechno se zamrazilo. Pozastavilo. Fungujeme dál, ale v menším rozsahu. Nejsou nové castingy, soustředění, nové finalistky. Poslední vítězky tak budou mít o něco delší kralování, nicméně ony jsou rády. I když vyhrály v roce 2020, světová finále jsou až letos. Ustáli jsme to i finančně, teď nejsou akce, tudíž nejsou ani náklady,“ dodala Makarenko, jejíž missky při focení neváhaly odložit svršky a pózovaly nahé.