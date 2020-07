Nerozuměla mi půl slova, napsal ženáč Spirit o ukrajinské novomanželce

„Byla Ruska, nerozuměla mi ani půl slova. Teď je moje Žena. Maria Dušička,“ napsal hudebník na Instagramu ke svatebním fotografiím.

Předtím raper sdílel společnou fotku s těhotnou modelkou a fanouškům naznačil připravovanou svatbu, jelikož napsal, že jim představuje rodinu „Dušičiek“.

Majk Spirit se s ukrajinskou modelkou Mariou znal už od roku 2006, dohromady se však dali až loni po náhodném setkání v Dubaji. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že je spokojený jak v pracovním, tak i v osobním životě.

„Moje přítelkyně – snoubenka mě velice podporuje v tom, co dělám. Stará se o domácnost, čeká na mě s večeří, když přijdu ze studia, a ráno mi dělá snídaně, když se chystám jít tvořit. Je to super mít domov, kde máš oporu a člověka, který se ti stará o fyzické a mentální pohodlí. To určitě přispívá k tomu, že jsem byl v takovém správném rozpoložení, abych tvořil, protože bez toho se to nedá,“ řekl.

Dodal, že na roli otce se už opravdu těší. Je si také vědom toho, že mu tím začne úplně nová životní etapa, o které ještě zatím moc neví, co přesně pro něj bude znamenat.

„Těším se na to a myslím, že jsem na to už úplně připravený a budu si to užívat. Je to hlavně o tom umět trávit ten čas s dítětem a s rodinou. To je pro mě taková nejvzácnější komodita v tomto světě. Peníze se dají vydělat i nanovo, ale čas je jen jeden. Dvacet čtyři hodin denně, a nikdy se to nedá přetočit zpět a nikdy se to nedá zažít znovu. Největší luxus je pro mě možnost trávit čas podle svých představ a podle svých vlastních rozhodnutí,“ prohlásil.