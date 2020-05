Těším se na nové přírůstky do rodiny, říká tenista Lukáš Rosol

„Karanténu zvládáme velice dobře. Naopak si ji svým způsobem i dost užíváme, konečně děláme věci, na které běžně nemáme čas,“ pochvaluje si Petra Rosolová v rozhovoru pro pořad Top Star.



„Manželka měla zpočátku obavy z toho, jak budeme zvládat, když budu nějakou dobu doma. Ani jeden na to totiž nejsme v našem vztahu zvyklí,“ dodává Lukáš Rosol.

Tenistu a jeho ženu trápí v současnosti hlavně časté mediální války s Rosolovou bývalou manželkou Michaelou Ochotskou. „Kolikrát je to velká bezmoc. Každý rodič má samozřejmě právo na to, aby vídal své dítě a podílel se na jeho výchově. Mně teď nezbývá nic jiného, než manžela podporovat a stát vedle něj. Občas to samozřejmě nejsou příjemné momenty, ale na druhou stranu to náš vztah strašně moc posílilo. Věřím tomu, že zvládneme úplně všechno,“ popisuje Petra Rosolová.

Její manžel Lukáš Rosol věří, že jeho syn si časem vše sám přebere. „Doufám, že i náš vztah s Andrém se časem změní. Bohužel jsem s ním teď v nedávné minulosti netrávil tolik času, kolik bych si přál, ať už kvůli problémům s bývalou ženou, nebo kvůli turnajům,“ vysvětluje tenista.

„Věřím, že k sobě najdeme ještě mnohem hlubší cestu. Teď se ho snažím vídat alespoň každý třetí čtvrtý týden. Chvíle s otcem jsou pro tak malého chlapečka důležité a k nezaplacení. Co se dítě do tří čtyř let naučí od rodičů, to si pak nese celý život,“ míní Rosol.



Rosolova bývalá manželka Michaela Ochotská je v médiích často spojována s různými partnery. „Nevím, co bych k tomu měl říct. Nevnímám to úplně kladně, na druhou stranu je to ale její věc. Mně jde jen o to, aby se to dotklo co nejméně malého a aby to moc nevnímal. Nebude to asi úplně lehké,“ myslí si Lukáš Rosol a pochvaluje si vztah se svou současnou ženou.



„Já i Petra jsme prošli několika vztahy a poučili se z nich. Je třeba chyby neopakovat. Do našeho vztahu jsme šli oba s tím, že budeme vůči sobě naprosto otevření a budeme si říkat všechno narovinu tak, jak to je. Jen tak to může fungovat. Náš vztah je i díky tomu, co se nám děje s bývalou ženou, jen silnější. Manželka to zvládá skvěle. Určitě to pro ni není lehká situace,“ říká tenista.

Momentálně si s partnerkou pořídili štěně. Jak však sám dodává, už se nemůže dočkat, až se jeho rodina začne rozrůstat i o další členy a těší se na další vlastní děti. „Už si podle toho začínám skládat úplně jinak všechny ty své životní priority. Věřím, že to bude během dvou tří let. Moc se těším na nové přírůstky do rodiny,“ dodává Lukáš Rosol.