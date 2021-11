Slitovala se nade mnou a od té doby jsme spolu, říká Pavlásek o přítelkyni

„Poznali jsme se na filmovém festivalu ve Slavonicích,“ vzpomínal Pavlásek na seznámení s přítelkyní a pak vtipně popsal, jak o ni musel zabojovat. „Najednou tam na ni začal dorážet takový svalnatý… neřekl bych, že typově úplně odlišný než já, ale trochu jiný byl…“

Podle Lukáše Pavláska ale nakonec všechno dobře dopadlo. „Ona se nade mnou slitovala a od té doby jsme spolu,“ řekl komik, který svůj specifický smysl pro humor vtiskl do řady stand-upových výstupů, ale také do několika básnických a povídkových knih i humoristické knižní série o ajťácích.

„Vymyslel jsem si takovou sérii o ajťácích. Já jsem sice také dělal v IT, ale není to o mně. Jsou to takové vymyšlené humorné příběhy a tohle je třetí díl, který právě vyšel, a tam se to všechno završí,“ prozradil s tím, že se v jeho příbězích zrcadlí to, jak ajťáci narážejí na realitu světa, a ve třetím dílu se jeden z nich začne mstít všem, kdo se jim smějí.

Pozornosti moderátora Jana Krause neunikla ani kniha básní doprovázená autorovými fotografiemi s názvem Racek a moře. „Já píšu básně furt,“ reagoval Pavlásek na dotaz, jestli sbírka náhodou nevznikla v souvislosti s jeho novým vztahem. „Tyhle básně jsem napsal na cestách. Fotím si na mobil a k tomu jsem si psal básně. Třeba v letadle.“

Ve své poetické rovině se věnuje i dětem a jeho básničky prý u nich mají velký úspěch. Jeden chlapeček nedávno údajně vyhrál s jeho básničkou dokonce i recitační soutěž. „Ony jsou ty básničky takové nezbedné, tak se dětem líbí,“ prohlásil.