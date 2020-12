Napsala jsem mu na Facebooku, popsala seznámení s manželem Hejlíková

„Dal nás dohromady smutek. Četla jsem s Lukášem rozhovor, který vyzněl smutně, a já jsem v ten moment byla taky strašně smutná, tak jsem se rozhodla, že mu napíšu na Facebooku,“ přiznala Veronika Hejlíková.

„Pak jsme si asi tři týdny psali. A pak mě pozvala do Londýna,“ dodal Hejlík. „Dělala jsem fitmodelku, to je holka, která slouží místo krejčovské panny. Čtyři roky života jsem prostála. Pak podle mne začali dělat krejčovské panny,“ směje se Veronika.

Gastrocestování, které Hejlíkovy proslavilo, byl první společný projekt. „Jeden z našich prvních výletů byl na Jeseník, ze kterého vznikl první záznam. A od té doby to jede. Sedm let,“ vypráví Hejlík a přiznává, že doma se k plotně moc nehrne.

„Víc doma vařím já. On rád experimentuje, já mám ráda osvědčené recepty, do kterých dávám, co tam patří,“ říká Veronika, kterou rozčiluje, když si Lukáš jídlo dlouze fotí.

„Musím počkat, než si nafotí to svoje ze všech úhlů, a mně to stydne. Jsem z toho úplně na nervy. Nejhorší je, když do jídla zajedu vidličkou, to se vždycky pohádáme,“ přiznala Hejlíková.



Divadelní a filmový herec Lukáš Hejlík je známý ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, je autorem projektu scénického čtení Listování. Vytvořil Gastromapu Česka, kvůli které procestoval celou republiku a navštívil přes 1 500 podniků.