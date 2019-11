Můj nový partner je zároveň mým andělem strážným, říká Lucie Zedníčková

„To, co bylo, už není. Zjistila jsem, že to, co jsem považovala za rodinu, rodina vůbec nebyla a že jsem vlastně byla celou dobu sama. Takže se to nějakým způsobem rozpadlo. Je však úžasné, že když něco skončí, něco nového hned začne,“ řekla Lucie Zedníčková v rozhovoru pro pořad TopStar.



S osvětlovačem a zvukařem se herečka poznala v divadle. „Jsme spolu od května. Byl to opravdu velikánský zlom. Rozhodli jsme se, že všechno zahodíme a necháme za sebou a půjdeme novou cestou. Oba jsme uzavřeli předešlý vztah a šli jsme do toho,“ popisuje Miroslav Ollé.

„Měli jsme vždy mezi sebou nějakou vazbu, bylo to vzájemné. Kdykoliv jsme někam šli, vedli jsme dlouhé rozhovory, zajímala nás stejná témata, ve všem jsme se doplňovali,“ říká Ollé.

Podle herečky je její nový partner zároveň jejím andělem strážným. „Netušila jsem to, ale je jím už dlouhou dobu. Pochopila jsem to až v posledních měsících a je dobře, že jsem to poznala,“ pokračuje Lucie Zedníčková, která vypadá po boku nového muže velmi šťastně.

Herečka tvrdí, že od svých osmnácti let se cítí být stále stejná. „Jen ty děti mi rostou. Když uvažuješ srdcem a ne rozumem, je úplně jedno, kolik ti je. Když necháš věci plynout a na nic netlačíš, všechno se hezky poskládá,“ dodává.