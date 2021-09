Pořád říkají, že spolu nejsme, podivuje se Vondráčková ve vztahu s Vojnarem

Jste snad poprvé společně před kamerami na veřejnosti. Je pro vás náročné sladit diář, abyste se setkali?

Vojnar: My si navzájem dohazujeme práci, takže ne.

Vondráčková: (smích)

Takže jste moderoval a řekl, kdo by tak mohl být v porotě? Moje přítelkyně...

Vojnar: Tak ne. Byla náhoda, že náš společný známý, který pořádá akci PhotoGirl, nás dva oslovil nezávisle, nezávazně už daleko dopředu. Takže jsme se tady tak sešli víceméně náhodou.

Může být velkou výhodou, že jste oba ze stejné branže. Lucie, radíte Petrovi a Petr vám, co dělat třeba lépe?

Vondráčková: To někdo dělá, když jsou spolu lidi, jo? To bych si asi nedovolila. Ne, ne.

Vojnar: Já úplně nevím, v čem bych mohl Lucce radit, protože v tom, co dělá, je asi o milion pater dál než já. Tak co bych jí tak asi říkal? Ve zpěvu, v dabingu nebo v herectví.

Vondráčková: Ale já zase obdivuji moderátořinu a bystrost na jevišti. To bych já třeba vůbec nedala. Proto nejsem moderátorka. Takže byl jsi moc dobrý.

Vojnar: Děkuji.

Petr Vojnar a Lucie Vondráčková (10. září 2021)

Člověk musí být pohotový. Vy jste si dnes tedy sladili diář, ale sladili jste si i outfity.

Vondráčková: Nás sladil asi někdo úplně jiný! (smích)

To nebylo plánované?

Vondráčková: Úplně. My jsme vždycky takhle na akci a vypadá to, že jsme se děsně ladili, ale my jsme úplně disharmonický.

Vojnar: Já hlavně vůbec netuším, jestli jsme sladění, protože já tomu zas až tolik nerozumím a Lucka…

Vondráčková: A já už tomu vůbec nerozumím! (smích)

Vojnar: Asi tedy jako já koukám. Takže jestli jsme sladění, tak je to fakt náhoda.

Oba máte bohaté zkušenosti s módní policií. Jaký je váš pohled na tuto rubriku?

Vondráčková: Já nikam moc nechodím, takže už jsem dlouho nikde nebyla vyfocená. Doufám, že tady taky dneska není. Pokud je, tak zdrhám.

Vojnar: No já bohužel narážím na to, že jsem vždycky dva tři roky dopředu. Takže ani ti módní policisti to nechápou. Já třeba mám na sobě dneska oblečení a to je Miláno 2024. A pokud někdo napíše, že je to jinak, tak tomu prostě nerozumí.

Vondráčková: Já mám teď Versace 2045!

Tak já schválně zavoláme Donatelle, jestli je to pravda...

Vondráčková: Je to pravda, fakt že jo.

Petr Vojnar (28. července 2021)

Vystřihovali jste si sami sebe v roce 2000, nebo vytrhávali rozhovory z „Bravíčka“?

Vondráčková: (smích) Počkej. V roce 2000 mně bylo dvacet, tobě bylo...

Vojnar: Mně bylo moc. Dvacet čtyři.

Vondráčková: A myslíš, že jsme byli ve stejným „Bravíčku“ někdy?

Vojnar: Já nevím. Tak ty jsi vyhrála Zlatého Ottu a já jsem byl v té malé kolonce Letem světem. Tak možná jo. (smích)

Registrovala jste Petra, když byla hitem Beruška?

Vondráčková: Ne, to si vůbec nepamatuji.

Není to, Petře, trochu ponižující?

Vondráčková: Není! Já jsem byla zavřená v divadle, neměla jsem televizi, byla jsem děsnej intoš a byla jsem na vysoké škole, takže jsem moc nevnímala populární scénu. Byla jsem takový mimoň.

Vojnar: Já jsem věděl, že nějaká Vondráčková existuje. Matně.

Nakonec to vypadá tak, že Petr Vojnar přišel vytáhnout Lucii Vondráčkovou z ulity na světlo světa.

Vojnar: To já nevím. Tak od toho roku 2000 je už asi dost daleko. To už si myslím, že je vyulitovaná.

Vondráčková: (smích) Vyulitovaná! Máme nové slovo Petra Vojnara...

Lucie Vondráčková (19. července 2019)

Lucie působí rezervovaným dojmem. Je to proto, aby pak zlí jazykové nemohli říct něco proti vám?

Vondráčková: Já radši čtu, než mluvím. Takže tak.

Vojnar: No Lucka je v tomhle zkušenější, takže většinou ty kraviny v rozhovorech plácám já.

Už se stalo, že vám Lucie řekla, abyste nebyl tak výřečný, když chodíte s ní?

Vondráčková: Ne. Myslím, že pokud by to tak bylo, bylo by to v tom páru takové divné, ne?

Vojnar: Ne. Zatím jsem to nezaznamenal. Možná mám selektivní poslouchání, že určité věci rovnou vypípávám.

Kdo vám jako první řekl, že vám to spolu sluší?

Vondráčková: Nám to nikdo neřekl ještě?!

Vojnar: Já myslím, že nám to nikdo neřekl. Nebo já si to alespoň tedy nepamatuji.

Vondráčková: Nám furt říkají, že spolu nejsme, takže…

Tak já vám to řeknu. Jste spolu a jste spolu krásní...

Vondráčková: Děkujeme, děkujeme.