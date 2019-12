Svíčkovou jí partner s bramborem, prozradila na italského zubaře Smatanová

Lucie Smatanová chodí již třetím rokem s italským zubařem Gabrielem Villou, za kterým se před dvěma lety odstěhovala do Milána.

„Italsky jsem se začala učit až letos. Partner umí česky říci například ‚babička‘, ‚jedno pivo‘ a ‚knedlík ne‘, ten mu totiž nechutná. Svíčkovou má moc rád, ale dává si ji s bramborem,“ popisuje modelka v Limuzíně s Mírou Hejdou na Óčku.

Kvůli práci létá Smatanová po celém světě. Chvíli prý přemýšlela i nad tím, proč se vlastně přestěhovala do Itálie, když tam téměř netráví čas. „Letos jsem to už lehce změnila. Měsíc pracuji v Itálii a další měsíc například v Německu, Rakousku, Spojených státech a dalších zemích,“ vysvětluje.

Přesun do Itálie prý pro ni nebyl přílišnou změnou oproti dřívějšku. „Tím, že dělám už deset let modeling, jsem vlastně stále na cestách. Kvůli práci jsem proto ani předtím nikdy neměla příliš času na všechny rodinné oslavy a kamarádky. Moc se toho tedy pro mě v tomto směru nezměnilo. Do Čech jezdím každé dva měsíce kvůli práci,“ říká modelka.

Ona i její partner jsou pracovně velmi vytíženi. „Když jsem v Itálii, vidíme se s Gabrielem tři dny v týdnu. Takzvanou italskou domácnost nemáme. Člověk nikdy neví, co se stane, ale doufám, že spolu už zůstaneme,“ pochvaluje si Smatanová soužití s italským zubařem.

Modelka v rozhovoru zavzpomínala i na to, jak jí v minulém roce ukradli hackeři instagramový účet, kde měla patnáct tisíc sledujících. „Přiznám se, že to byla úleva. Na sociální sítě moc nejsem, i když si uvědomuji, že to je v dnešní době nezbytná součást práce, zvláště v mé branži. Hacker mi svým způsobem vytrhl trn z paty. Chtěl po mně dvě stě eur. Řekla jsem si však, že není žádná jistota, že profil vrátí. Doufala jsem, že Instagram mi pomůže, ale dodnes nikdo nereagoval. Letos jsem si proto založila nový profil,“ dodává Lucie Smatanová.

Před vztahem s italským zubařem chodila modelka dva roky s advokátem Pavlem Čálkem, se kterým se dala dohromady v roce 2013.



Předtím měla delší vztah s přítelem Ondřejem, s nímž se rozešla krátce po úspěchu v soutěži krásy. „On se rozhodl odejít. Není lehké se mnou žít, protože hodně cestuji, nejsem doma,“ uvedla Smatanová v roce 2010.